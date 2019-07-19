О чем говорил Канатбек Исаев с Бабановым в Москве?

В начале этого месяца в интернете распространилась информация: «Депутаты Жогорку Кенеша поехали в Москву, встретились с Омурбеком Бабановым».

В общественности появилось предположение «сегодняшняя власть пытается привлечь Бабанова на свою сторону». В социальных сетях обнародованы совместные фотографии Торобая Зулпукарова, Канатбека Исаева, а также убедительные фотографии этих двух депутатов по отдельности с Бабановым. Фотографии сделаны в одном районе, также фотографии загружены в социальные сети в одно время, что вызвало обсуждения.

Об этом Канатбек Исаев дал подтверждающий комментарий, что действительно в Москве встречался с Омурбеком Бабановым «с ним мы поговорили помимо политики о личных вопросах».

Исаев говорит: «Поехал в Москву по другим делам. Бабанов сам позвонил. Поскольку он не может приехать на родину, я сам пошел и встретился с ним, потому что раньше мы были в одной партии, и на президентских выборах были вместе. Поговорили и по вопросам за исключением политики».

Поскольку депутат Торобай Зулпукаров сейчас находится за рубежом, с ним связаться не было возможности.

В то время как на политическом пространстве усиливается противостояние Жээнбеков-Атамбаев, некоторые люди ждут решительных шагов от Бабанова, за которым стоят сотни тысяч поддерживающих людей: «Что он скажет, какой шаг сделает?». Аналитики говорят, на какую сторону перейдет лидер партии «Республика», та сторона сразу станет весомей и сильней. Пока Бабанов не прояснил, на какой он стороне. Напомним, на президентских выборах 2017 года за кандидата в президенты Бабанова было отдано свыше 600 тысяч голосов избирателей, он занял 2-ое место.

Источник: газета «Супер Инфо» №872 от 18.07.2019/стр.4, gezitter.org