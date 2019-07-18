Путин вызволит АША?

В последние дни похожая на это информация расплодилась как грибы после дождя.
Одна интересней другой. Жээнбеков возвращался из Швейцарии, по пути заехал к Путину, почаевничали, а здесь говорят так, будто сидели рядом с двумя президентами и слушали «тот расспросил о положении друга АША, узнав о его неважном деле, якобы сказал какое-то волшебное слово».
После окончания основных переговоров на встрече он якобы сказал «Алмаз совсем вышел за все грани, закон не уважает, на вызовы правоохранительных органов не является, создает дестабилизацию в стране». На это Владимир Путин как будто бы просил «немножко подождите, я его вызову в Москву, или язык подкорочу, или здесь оставлю». Как и сказано, Атамбаеву позвонил его друг Бельянинов, вызвал в Москву. Атамбаев сейчас просит одного из российских друзей бизнесменов, для которых отобрал у кыргызов бизнесы по золоту, бензину, отправьте самолет. Оказывается, в Москву полетит частным самолетом. Говорят, его встретит друг Бельянинов, разъяснит его положение доступным языком.
Но если вдруг эти слухи из снов обернутся явью, понимает ли кто-нибудь, что первый же удар получит сам Жээнбеков, его рейтинг невиданно упадет, и на его шее повиснет уголовное дело как дело с бегством Батукаева? Ведь Путину все равно, один умри, другой останься. А Жээнбекову? По нашему мнению, сомнительно, что президент пойдет на такой шаг. Да и не пойдет скорей всего… Ну а информационных уток выпустят сплетники.
Источник: газета «Кабар инфо» №25 от 18.07.2019/стр.2, gezitter.org
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