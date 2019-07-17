Феликс Кулов: Атамбаев идет на попятную, понимая, что Текебаев скоро выйдет на свободу

Высказывания бывшего президента назвали лицемерными

Такие люди как Омурбек Текебаев нужны в парламенте. Так накануне прокомментировал ситуацию вокруг лидера партии «Ата Мекен» бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Многим это высказывание показалось лицемерным - такой вердикт экс-президенту вынесли пользователи Сети. Похожего мнения, как оказалось, придерживаются и эксперты, к которым обратилось Vesti.kg.

- Это двуличие, - заявил Vesti.kg бывший премьер-министр Феликс Кулов. - Атамбаев посадил человека, который критиковал его. А сейчас начинает идти на попятную, прекрасно понимая, что Текебаев скоро выйдет на свободу.

По мнению экс-премьера, Текебаев ни в чем не виновен. Более того, теперь и Атамбаев осознает, что бывшего депутата посадили на основании показаний только одного человека - Леонида Маевского, отмечает он. При этом против экс-президента сейчас дает показания не один человек.

- Естественно, он заволновался, поскольку сам создал прецедент, - говорит Кулов. - Никакими косвенными доказательствами слова Маевского не подтверждаются. Это политическая игра.

Независимый эксперт и бывший чекист Максат Мамытканов считает, что бывший президент чувствует необходимость в действенной оппозиции, поэтому заговорил о таких вещах.

- Алмазбек Атамбаев не раз говорил о том, что чувствует вину перед Омурбеком Текебаевым, - отметил он в беседе с Vesti.kg. - А сейчас экс-президент начинает осознавать, что именно из-за отсутствия такой оппозиции, альтернативного голоса в парламенте, депутаты выносят какие-то решения практически единогласно. Проблема в этом.

Экс-вице-спикер ЖК Асия Сасыкбаева заявила Vesti.kg, что лицемерию Алмазбека Атамбаева нет предела.

- Это обычное человеческое лицемерие, которому нет предела, - сказала она. - Атамбаев прекрасно знал о Текебаеве и раньше. Депутаты и весь народ знают о том, что он нужен парламенту, но Атамбаев отстранил его по своей собственной прихоти. Только потому, что Текебаев не нравился Атамбаеву и критиковал его.

Напомним, накануне Верховный суд перенес рассмотрение дела лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-посла Дуйшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам на 21 августа.



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