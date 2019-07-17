«Олег Панкратов справится со своими новыми обязанностями»

Политологи утверждают, что экс-министр экономики имеет достаточный опыт для должности советника президента
Бывший министр экономики Олег Панкратов стал советником президента. Указ о его назначении на эту должность вчера подписал Сооронбай Жээнбеков.
Эксперты по политическим вопросам отметили глубокие знания и большой опыт нового советника.
Политолог Марс Сариев в беседе с Vesti.kg положительно отреагировал на назначение Панкратова, напомнив о его компетенции в экономической отрасли.
- Я думаю, что это назначение связано с тем, чтобы улучшить условия для кыргызских предпринимателей,- сказал эксперт. - В сфере предпринимательства у нас были проблемы, но так как он стал советником, думаю, эти вопросы будут решены. Препятствий, надеюсь, будут меньше.
Известный политолог Марат Казакпаев также подчеркнул наличие у Панкратова нужного опыта и назвал выбор президента правильным.
- Он человек опытный, дважды был министром экономики,- сказал он Vesti.kg. - Это правильный выбор. Знания и опыт у него большие.
Доктор экономических наук, профессор Асылбек Аюпов подчеркнул в разговоре с Vesti.kg, что главе государства нужен компетентный советник, и, по его мнению, Панкратова можно назвать таковым.
- Олег Панкратов приобрел большой опыт как житейский, так и экономический,- считает он. - Президенту нужен советник, который обладает достаточной компетенцией в сфере развития экономики. Если разложить колоду из тех, кого можно назначить на этот пост, то он точно состоит в ней. Он знает слабые стороны экономики и ее перспективы.
Vesti.kg
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