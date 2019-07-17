Какие политики пришли на организованный Атамбаевым концерт в Кой-Таше?

На встрече с журналистами в своем доме в Кой-Таше экс-президент Алмазбек Атамбаев ответил на вопрос, кто к нему приходит.

«Я не хочу называть чьи-то фамилии, потому что как-то пришел ко мне Кылычбек Султан, а его на следующий день вызвали на допрос в ГКНБ. У нас сейчас такой период. Я думаю, что это продлится еще пару месяцев. Сейчас время предателей. Придет время, вы сами все узнаете», — сказал Атамбаев.

На вопрос, приезжал ли к нему Болот Суюмбаев, Алмазбек Атамбаев ответил коротко: «Я никого к себе не приглашал. Этот вопрос надо адресовать ему».

Источник: sayasat.kg, gezitter.org