Какие политики пришли на организованный Атамбаевым концерт в Кой-Таше?

На встрече с журналистами в своем доме в Кой-Таше экс-президент Алмазбек Атамбаев ответил на вопрос, кто к нему приходит.
«Я не хочу называть чьи-то фамилии, потому что как-то пришел ко мне Кылычбек Султан, а его на следующий день вызвали на допрос в ГКНБ. У нас сейчас такой период. Я думаю, что это продлится еще пару месяцев. Сейчас время предателей. Придет время, вы сами все узнаете», — сказал Атамбаев.
На вопрос, приезжал ли к нему Болот Суюмбаев, Алмазбек Атамбаев ответил коротко: «Я никого к себе не приглашал. Этот вопрос надо адресовать ему».
Источник: sayasat.kg, gezitter.org
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