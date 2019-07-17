Трусливый Бабанов стремится вернуться

Об этом сказал депутат Канат Исаев. Как известно, ряд депутатов под началом Исаева встретились в Москве с Бабановым.

Исаев говорил: «Я поехал в Москву по делам. Бабанов мне позвонил, предложил встретиться. Я встретился, потому что раньше был с ним в одной партии. Помимо политических вопросов мы обсудили также личные вопросы». Конечно, Исаев скрыл основную правду. Наверное, сказал, что если Бабанов не присоединится к Атамбаеву, а польстит Жээнбекову, то будет прощен.

Разумеется, нежелающих возвращения Бабанова в Кыргызстан больше, чем желающих. Потому что, находясь столько лет в политике, Бабанов на 200% доказал: он отъявленный подхалим, трус, рейдер, ради карьеры готов на многое. Сколько бы раз ни пытался приехать в Кыргызстан, но должен быть привлечен к ответу по возбужденным на него делам.

Источник: газета «Багыт.kg» №26 от 17.07.2019/стр.2, gezitter.org