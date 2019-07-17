В Кыргызстане прибыла военная делегация Китая

Начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев сегодня, 16 июля, принял комиссара Синьцзянского военного округа, генерал-лейтенанта Ли Вэя.

Как сообщает пресс-служба Генштаба, в этот же день состоялись двусторонние встречи первого заместителя НГШ ВС КР полковника Нурлана Кирешеева и председателя Государственной пограничной службы КР полковника Уларбека Шаршеева с делегацией Синьцзянского военного округа.

«В ходе встреч стороны подчеркнули положительную динамику развития двустороннего сотрудничества в военной области, а также необходимость дальнейшего развития взаимодействия оборонных ведомств. Стороны отметили успехи, достигнутые в области взаимного обмена визитами, подготовки военных кадров, военно-техническом сотрудничестве и проведении совместных мероприятий боевой и оперативной подготовки», — говорится в сообщении.

Источник: Баракелде, gezitter.org