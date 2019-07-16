День 15 Июля: Новый политический тренд — отношения с Москвой на фоне судьбы экс-президентов

Информация об объеме воды в Токтогульском водохранилище становится меньше.

На сегодня объем воды в составил 16 млрд 34 млн кубометров воды, что ставит под вопрос полную заполняемость водохранилища. Главная причина — высокий расход воды. Сегодня он равнялся 412 кубометров в секунду.

Но даже обрывистые извещения дают возможность увидеть всю картину. Дождливая весна дала повод начать говорить о начале периода маловодья.

Резкое потепление летом привело к нехватке воды и засухе. На этом традиционном фоне в середине лета за поливной водой в том числе прилетел премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

После встречи премьер Кыргызстана Абылгазиев сказал, что Кыргызстан обсудил с Казахстаном вопросы использования водно-энергетических ресурсов в регионе.

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Сегодня директор типографии «Учкун» Даир Кенекеев пояснял об ошибках, появившихся в 24 аттестатах выпускников школ села Туз Кочкорского района. В аттестате появилось лишнее слово «реднюю». Также появилась ошибка в слове «жөнүндөгү» (вместо буквы «н» использована буква «ң»). «Но на эти ошибки пока никто не жаловался и если кто-то попросит, то типография готова заменить», - сказал директор.

А пока уволены три сотрудника согласно поданным заявлениям. Еще троим был объявлен выговор.

По официальным данным, материальный ущерб почти никакой. Но куда мощней очередной удар по имиджу Министерства образования и государственной типографии. Скандалы с ошибкой стали чуть ли не ежегодной традицией министерства.

Но в этот раз куда больше вопросов к бывшему вице-премьер-министру Кенекееву — даже на уровне типографии столько ошибок. Но и выход традиционный — за скандал ответственность понес начальник отдела персонификации, которого уволили. За остальные ошибки ответили еще трое — им объявили выговор. Интересно, за что в типографии отвечает директор?

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На третью годовщину попытки военного переворота в Турции посол этой страны в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат провел прием в посольстве. Он комментировал фильм о попытке военного переворота, снятый государственным каналом TRT. Посол не только подтвердил обвинения в адрес проповедника Фетуллаха Гюлена, но даже намекнул, кто стоит за проповедником. По словам посла, за предоставление вида на жительство Гюлену в Америке ходатайствовали бывшие и действующие агенты ЦРУ.

Посол не стал говорить о прогрессе борьбы с FETO на территории Кыргызстана (предыдущий посол утверждал, что Кыргызстан стал центром иммиграции FETO) за три года. Однако он привел другие данные: учебное заведение «Себат» переименовался и продолжает работать, университет «Ататюрк Ала-Тоо» продолжает работать, продолжают работать гюленовские СМИ.

Посол на примере бывшего министра иностранных дел Аскара Айтматова дал понять, что на любое послабление посол будет отвечать. Сейчас Турция внимательно будет смотреть, что дети президента, спикера парламента, премьер-министра, министров, депутатов, то есть 90% детей элиты обучаются в системе «Сапат» (Себат).

Пока не сбылся прогноз главы МИД Турции Чавушоглу, который утверждал, что FETO по силам устроить переворот в Кыргызстане. Для этого есть две причины. Во-первых, армия на территории бывшего СССР никогда не была элитой и политически была слабой. Во-вторых, в Кыргызстане куда важней быть из нужного клана, чем образованным. Поэтому образованным людям из одной образовательной системы трудней захватить власть, чем группе людей из одного региона.

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На постсоветском пространстве новый политический тренд — отношения Москвы с бывшими советскими республиками на фоне экс-президентов. Друг российского президента, экс-президент Армении Кочарян вновь оказался за решеткой, в третий раз.

Кочарян был президентом Армении 10 лет, с 1998 года по 2008 годы. После стал членом совета директоров российской инвестиционной компании «АФК Система» (подконтролен Владимиру Евтушенкову).

После прихода к власти Пашиняна на революционной волне, в июле 2018 года Кочарян был арестован на два месяца по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Тогда погибли 10 человек.

В августе 2018 года российский президент Владимир Путин звонил находящемуся под следствием Кочаряну, чтобы поздравить его с днем рождения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Путин и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении.

В июне этого года посол России в Армении Сергей Копыркин посетил Кочаряна перед третьим арестом. Посол был вызван в МИД Армении для беседы «о невмешательстве во внутренние дела».

11 июля президент Жээнбеков по «ранее заложенной традиции» по возвращению из Швейцарии «заглянул» в Кремль к Путину. Последний сказал, как и во время встречи в Сочи в феврале этого года, Кыргызстан и Россия будут обсуждать вопросы интеграции.

Другой информации не было.

Эта встреча породила много разговоров и слухов на фоне осевшего в своем в доме в Кой-Таше экс-президента Атамбаева. В отличие от Армении публичный звонок Путина экс-президенту и визит в Кой-Таш российского посла имели бы больше последствий. Это говорит о разной природе политики в двух странах и прочности действующей власти.

Пока ситуация в Кой-Таше вялотекущая — появились политические выступления, прошел концерт.

Пока Атамбаев получил две повестки от органов дознания. Однако он их проигнорировал. Его адвокат Сергей Слесарев сообщил, что действия следствия являются незаконным, так как его клиент обладает иммунитетом от уголовного преследования.

В Уголовно-процессуальном кодексе КР существует статья 121 «Привод». В случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель могут быть по мотивированному постановлению следователя или судьи (суда) подвергнуты приводу (принудительному доставлению).

Привод не может производиться в ночное время. Привод в досудебном производстве осуществляется органом дознания, а в судебном производстве – судебным приставом.

Кстати, в 2010 году за организацию беспорядков в тюрьму сел нынешний руководитель Армении Пашинян, а Кочарян обладает по Конституции абсолютным иммунитетом.

Бишкек (АКИpress)