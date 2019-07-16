А.Атамбаев не исключил, что может покинуть страну на один-два дня

Алмазбек Атамбаев не намерен покидать страну.

Об этом он заявил 15 июля журналистам в Кой-Таше.

Однако он не исключает возможности покинуть страну на день или два.

«Я из своей страны куда-то улетать не собираюсь. Может быть, слетаю куда-нибудь на день-два. Но для этого нужны определенные возможности и условия. Если у меня такой момент, то я, возможно, куда-то и слетаю. Но пусть никто не надеется, что я улечу из Кыргызстана и дам свою страну уничтожать дальше. Это моя страна, моя родина. И я здесь буду всегда», — сказал он.

Он подчеркнул, что если и выедет из страны, то не в отпуск.

На вопрос, кто из известных зарубежных политиков его поддерживает, он ответил, что такой вопрос нужно спрашивать не у него.

«Этот вопрос не ко мне, нужно у них спрашивать. Я бы не хотел на эту тему говорить, потому что есть такие вещи, о которых нельзя говорить», - сказал Атамбаев.

Бывшего руководителя Федеральной таможенной службы России Андрея Бельянинова он назвал старым другом.

«Это мои старые друзья. У меня много друзей и в России, и в других странах», - сказал он.

На вопрос, поддерживает он с ними ли связь, Атамбаев ответил утвердительно.

Бишкек (АКИpress)