СМИ пишут, что Алмазбек Атамбаев собрался улететь в Москву

Кыргызскоязычные СМИ сообщают о том, что бывший президент Алмазбек Атамбаев намерен отправиться в Москву по приглашению своего старого друга Андрея Бельянинова.
Напомним, последний раз официально в Москве Алмазбек Атамбаев был в рамках Х Генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.
Kaktus.media обратился за комментарием к советнику Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаевой: "Точно ли едет политик в Россию?"
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Отметим, 8 июля на имя Алмазбека Атамбаева милиционеры вручили две повестки для явки в МВД. Но на допросы Атамбаев не ходит. По законодательству следующий вызов на допрос осуществляется через принудительный привод.
11 июля в рамках рабочей встречи в Москве встретились Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин. Именно тогда возникло предположение, что главы государств обсуждали ситуацию с Атамбаевым, после чего Бельянинов пригласил в Россию бывшего президента Кыргызстана.
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