Правдива ли аксиома о том, что во главе кыргызской власти можно находиться только до 61 года?

Сейчас в Кыргызстане разгорелась настоящая война за власть. Забыты такие ценные качества, как совесть, стыд.
Есть ощущения, что достигающие своей цели руками Жээнбекова уже составляют «план Барбаросса» о том, как атаковать самого Жээнбекова, когда «мавр сделает свое дело». Не прошло и шестидесяти дней после апрельской революции, как О. Текебаев говорил: «Волчата Бакиева вновь рвутся во власть». Тогда Камчыбек Ташиев ответил ему на языке острого юмора: «Эти волчата осенью превратятся в волков и съедят Теке». Действительно, осенью того года на парламентских выборах партия, состоящая из «волчат», получила большинство мандатов в Жогорку Кенеше. Эта группа людей, которая умело пользуется региональными интересами, сейчас как хотят «танцуют» в кыргызской политике. Под их подстрекательство подпадают и те, ко не имеет собственной позиции во власти. Складывается впечатление, что эта игра только вводит в заблуждение президента. Может, действительно правдоподобна аксиома ясновидящих о том, что правители в Кыргызстане не способны удержаться во власти после 61 года.
Источник: газета «Айгай пресс» №23 от 12.07.2019 / стр. 5, gezitter. org
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