Жусуп Шарипов против политики Сооронбая?

Старший брат президента Жээнбекова посол в Украине Жусуп Шарипов, оказывается, воспринял последние шаги брата Сооронбая Жээнбекова с сожалением, качая головой.

Не исполнилась его заветная мечта не выпустить из рук один раз приходящий шанс, остаться в истории с хорошим именем. Говорят, он крайне огорчен напряженностью политического положения в стране и расколом надвое. Его называют здравомыслящим в работе человеком, лучшим в семье по сравнению с другими. Но ведь сейчас в его уме не нуждаются оба брата Асылбек и Сооронбай мырзы. Сам Жусуп мырза до этого отработал на Иссык-Куле, иссык-кульцы отзывались вслед ему хорошими словами. К сожалению, дальнейшая будущность остается неясной. В любом случае надо работать с умом, не деля народ на два берега. Нельзя забывать, что целостность государства зависит от Жээнбековых. Личный интерес, мстительность далеко не поведут.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №26 от 12.07.2019/стр.2, gezitter. org