Сторонник Атамбаева вызван на допрос в ГКНБ

Фархада Баабиева, выступавшего с речью на митинге в поддержку экс-президента Алмазбека Атамбаева, вызвали на допрос в ГКНБ.

Об этом сообщила официальный представитель Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева. По ее словам, спецслужбы велели Баабиеву прийти на допрос в качестве свидетеля 13 июля в Следственное управление ГКНБ.

Жолдубаева отмечает, что Фархад Бабиев выступал с речью и критиковал власть на акции протеста, которая проходила в Бишкеке 2 июля, и связывает вызов на допрос с этим фактом.

ГКНБ пока не дал комментариев по данному поводу.

Источник: govori.tv, gezitter. org