Сторонник Атамбаева вызван на допрос в ГКНБ

Фархада Баабиева, выступавшего с речью на митинге в поддержку экс-президента Алмазбека Атамбаева, вызвали на допрос в ГКНБ.
Об этом сообщила официальный представитель Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева. По ее словам, спецслужбы велели Баабиеву прийти на допрос в качестве свидетеля 13 июля в Следственное управление ГКНБ.
Жолдубаева отмечает, что Фархад Бабиев выступал с речью и критиковал власть на акции протеста, которая проходила в Бишкеке 2 июля, и связывает вызов на допрос с этим фактом.
ГКНБ пока не дал комментариев по данному поводу.
Источник: govori.tv, gezitter. org
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