Феликс Кулов, лидер партии «Ар-Намыс»: «Текебаев должен быть оправдан»

Ф. Кулов: По правде говоря, зрелый политик не должен говорить такие слова.

— Феликс Шаршенбаевич, бывший вице-спикер, «ата-мекеновец» Асия Сасыкбаева заявила, что если 16 июля суд не выпустит из тюрьмы Текебаева, то партия «Ата Мекен» полностью уйдет в оппозицию. Как вы оцениваете такую позицию?

— Это же неправильно. По правде говоря, зрелый политик не должен говорить такие слова. Было бы понятно, если бы это прозвучало в личной беседе. Но сказать на глазах всего народа… Эти слова больше смахивают на шантаж. Неправы те, кто хотят решить проблему путем угроз.

— Скажите как юрист, какого вы мнения о деле Текебаева?

— Текебаева надо оправдать. Не было неоспоримых доказательств того, что он брал деньги у Маевского. Если же это политический заказ, то кто отдал приказ? Пройдет пять лет или десять лет, это станет очевидно.

Источник: газета «Азия news» №27 от 11.07.2019 / стр. 2