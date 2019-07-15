Феликс Кулов, лидер партии «Ар-Намыс»: «Текебаев должен быть оправдан»

Ф. Кулов: По правде говоря, зрелый политик не должен говорить такие слова.
— Феликс Шаршенбаевич, бывший вице-спикер, «ата-мекеновец» Асия Сасыкбаева заявила, что если 16 июля суд не выпустит из тюрьмы Текебаева, то партия «Ата Мекен» полностью уйдет в оппозицию. Как вы оцениваете такую позицию?
— Это же неправильно. По правде говоря, зрелый политик не должен говорить такие слова. Было бы понятно, если бы это прозвучало в личной беседе. Но сказать на глазах всего народа… Эти слова больше смахивают на шантаж. Неправы те, кто хотят решить проблему путем угроз.
— Скажите как юрист, какого вы мнения о деле Текебаева?
— Текебаева надо оправдать. Не было неоспоримых доказательств того, что он брал деньги у Маевского. Если же это политический заказ, то кто отдал приказ? Пройдет пять лет или десять лет, это станет очевидно.
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