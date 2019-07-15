Максат Мамытканов, политолог: «Китайцев интересует наша земля, наши воды, ледники и полезные ископаемые»

Полно стран, которые задолжали Китаю. Финансирует Китай проекты на десятки триллионов долларов в 68 странах Азии, Африки, Европы.

Огорчает то, что Кыргызстан входит в число стран, которые имеют внушительные долги. Помимо Кыргызстана, большие долги перед Китаем имеют Жибути, Лаос, Мальдивские острова, Монголия, Черногория, Пакистан, Таджикистан. Мы выслушали мнение Максата Мамытканова по этой теме.

— Чем могут грозить наши долги перед Китаем?

— Трудности будут при выплате кредитов. Получили мы кредиты под 1%. Осилим ли мы такие проценты? Но если мы не сможем своевременно погасить кредиты, китайцы нам скажут: «Что будете делать, как нам поступить?» Вот в чем вопрос. Какие условия китайцы поставят перед нами, чего потребуют? Наше правительство, Жогорку Кенеш не знают, как погашать кредиты. А что нужно китайцам от нас? Наша земля, наши воды, ледники и полезные ископаемые. Как мы посмеем отдать эти богатства? Вот это и есть самое страшное.

— Настало время, когда нужно работать, чтобы поднимать экономику страны. Наверное, завтра мы окажемся в тяжелом положении, когда долги придется возвращать. Удивляет беспечность нашего правительства, верхушки нашей власти.

— Почему наша экономика в застое? До этого, с 2010 года, был определенный рост в экономике за счет китайских кредитов. Сейчас наметился застой. Объем ВВП у нас составляет 8 млрд долларов. А наш внешний долг уже превышает 70% от ВВП. Хотели они взять больше кредитов из Китая, но видят состояние нашей экономики. Сейчас правительство и Жогорку Кенеш должны подумать — из какой страны можно получить кредит и как его использовать. Потому что наша экономика не вырабатывает прибыль. Нужны дополнительные деньги, чтобы продвигать экономику. Кровеносные сосуды нужно обеспечивать кровью. А в экономике кровь заменяется деньгами. Если в экономике нет денег, инвестиций, то не будет условий для оборота денег. Деньги, инвестиции играют большую роль. Наше экономическое положение этому мешает. Китайцы готовы были дать еще больше кредитов. Если после получения кредита у нас будет экономический рост, то появятся возможности для погашения кредита. Наши не могут объяснить китайцам, что если будут новые товары, если вырастет их объем, то и денег будет больше. Потому что наши сами этого не понимают. А китайцы ждут – какое же предложение сделают кыргызы…

Источник: газета «Азия news» №27 от 11.07.2019 / стр. 8, gezitter.org/