«Мы все должны спросить, откуда у Матраимова такие деньги»: главное из интервью Ширин Айтматовой

Бывший депутат кыргызского парламента Ширин Айтматова дала интервью телеведущей Бермет Букашевой.

В разговоре дочь писателя Чингиза Айтматова рассказала о своем уходе из политики, акции против экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, а также ответила на другие вопросы. Семья Матраимовых считается одной из самых влиятельных и богатых в Кыргызстане. «Клооп» подготовил краткий пересказ.

Об антикоррупционной акции против Матраимова

Эта идея возникла спонтанно, когда была дискуссия по расследованию о выводе 700 млн из Кыргызстана. Общество должно давить на финпол, финразведку и другие госорганы, чтобы они предоставили правдивые итоги проверки. Акция показывает, что народ ждет от финпола исключительно правдивых результатов.

Я пережила рейдерский захват бизнеса, но пока я не готова об этом говорить. Единственное, что я могу сказать — это было связано с деятельностью таможенной службы. Пока я была депутатом, особого внимания на личности Райымбека Матраимова парламент не обращал.

Их корни настолько глубоко в политике, что теперь институт президента связывают с личностью Матраимова. Я думаю, мы все должны спросить, откуда у Матраимова такие деньги, если он всю жизнь работал на госслужбе.

Я не буду отвечать на оскорбления в свой адрес, они не стоят моего ответа. Когда меня оскорбляют за то, что я женщина — это уже моя победа. Видимо, Райымбек Матраимов узнал себя в этих картинках, если следует такая истерическая и паническая реакция.

Об Атамбаеве и Жээнбекове

Почти все время, что я была депутатом, я была в оппозиции против президента Алмазбека Атамбаева. Я не виделась с ним уже восемь или девять лет. Но выступление против Матраимовых теперь трактуется как поддержка Атамбаева. У меня нет желания насолить Атамбаеву или же критиковать президента Сооронбая Жээнбекова. Но от Жээнбекова я ожидаю действий в очищении общества, чего все так ждут. Людей нельзя так долго держать за дураков.

С одной стороны, мне нравится, как говорит Атамбаев — он очень острый на язык, в политике таких уже не осталось. Но когда раньше он каждые два дня кого-то ругал, это тоже было сложно.

Об «Ата-Мекене» и парламентских выборах 2020

«Ата-Мекен» сама предложила мне стать депутатом. Я думаю, что оказалась в правильной партии и я могла учиться у ее лидера Омурбека Текебаева. Нужно узнать связано ли задержание Текебаева с документами о Дача СУ, которыми он хотел поделиться. Тогда же появилась персона Матраимова на горизонте, и мы должны понять, связано ли это с задержанием Текебаева.

Я переживаю за предстоящие парламентские выборы. По моей информации, люди, о которых я говорила раньше, уже готовят несколько партий для участия в выборах. Я бы хотела, чтобы олигархизация парламента прекратилась. Партии потеряли свою суть, они стали группами бизнес-интересов. Это разрушает страну.

Это не те люди, которые должны вмешиваться в политику. Из-за этого страдает уровень политического дискурса. Это не Ошский базар, а Жогорку Кенеш, и его надо оградить.

О состоянии общества

Общество деградировало, деградирует и продолжает деградировать. Мне кажется, это происходит потому, что во власти находятся не самые чистые люди, которые используют ее ради собственной выгоды. Потом эти люди заражают все общество, и подобное отношение становится нормой.

Мы сами позволили этой грязи прийти во власть, мы позволили ей распространяться. И я не знаю, есть ли место в обществе, где грубость, насилие и агрессия стали новой нормой, для тех, кому это не нравится.

Об уходе из политики

Я была недовольна результатом собственной работы в парламенте. Последние два года я расследовала деятельность фармацевтических компаний в Кыргызстане. Несмотря на то, что я пыталась не влезать в политические конфликты, мне все равно не удалось добить этот вопрос. Одной мне было трудно это сделать, и я решила вернуться к воспитанию детей. Баллотироваться в следующий созыв парламента я не буду.

kloop.kg