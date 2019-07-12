Атамбаева вновь вызвали на допрос в МВД, а он опять не пошел

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева вечером 10 июля вновь вызвали на допрос в МВД.

Повестку отправили к нему домой в Кой-Таш, где обычно дежурят его сторонники. Атамбаев должен был явиться в МВД 11 июля.

Однако он не пошел на допрос. Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что позиция Атамбаева по этому вопросу остается прежней. По ее словам, в повестках нет информации о том, по какому уголовному делу бывшего президента вызвали на допрос.

«Хотя бы один человек в стране должен показать пример того, как надо противостоять беззаконию. Этот беспредел надо кому-то остановить», — ранее заявлял бывший президент на встрече с журналистами.

Он добавил, что его могут задержать «силовыми методами». МВД заявило, что «следственная служба все будет делать в рамках законодательства».

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что МВД, высылая повестки бывшему президенту, «нарушает закон».

Первая повестка с требованием явиться на допрос поступила Атамбаеву 8 июля. Тогда бывший президент заявил, что на допрос идти не намерен и посоветовал следствию обращаться к его юристу.

Бывшего президента решили допросить после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности, чтобы привлечь его к ответственности. Депутаты обвинили его в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном завладении земель и лоббировании компаний для поставки угля на ТЭЦ Бишкека. Все это происходит на фоне конфликта Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Клооп. KG