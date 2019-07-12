Атамбаева вновь вызвали на допрос в МВД, а он опять не пошел

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева вечером 10 июля вновь вызвали на допрос в МВД.
Повестку отправили к нему домой в Кой-Таш, где обычно дежурят его сторонники. Атамбаев должен был явиться в МВД 11 июля.
Однако он не пошел на допрос. Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что позиция Атамбаева по этому вопросу остается прежней. По ее словам, в повестках нет информации о том, по какому уголовному делу бывшего президента вызвали на допрос.
«Хотя бы один человек в стране должен показать пример того, как надо противостоять беззаконию. Этот беспредел надо кому-то остановить», — ранее заявлял бывший президент на встрече с журналистами.
Он добавил, что его могут задержать «силовыми методами». МВД заявило, что «следственная служба все будет делать в рамках законодательства».
Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что МВД, высылая повестки бывшему президенту, «нарушает закон».
Первая повестка с требованием явиться на допрос поступила Атамбаеву 8 июля. Тогда бывший президент заявил, что на допрос идти не намерен и посоветовал следствию обращаться к его юристу.
Бывшего президента решили допросить после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности, чтобы привлечь его к ответственности. Депутаты обвинили его в освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконном завладении земель и лоббировании компаний для поставки угля на ТЭЦ Бишкека. Все это происходит на фоне конфликта Атамбаева с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Клооп. KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!