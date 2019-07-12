Коррупция при реконструкции Исторического музея, пикировка политиков

В рамках уголовного дела по реконструкции Государственного исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате предъявлено обвинение в коррупции Сапару Исакову и Мире Карыбаевой.

По словам прокурора, они преследовали личные интересы, нанесли государству ущерб, что подтверждается достаточными доказательствами. Бывший глава правительства отверг предъявляемые обвинения и назвал их "политическим преследованием".

Темное дело раскрывается даже через 40 лет

Уголовное дело, в котором фигурирует бывший глава правительства Сапар Исаков, рассматривается в Первомайском районном суде Бишкека. По данным прокуратуры, занимая высокопоставленные должности, Исаков и Карыбаева превысили свои служебные полномочия и нанесли серьезный ущерб интересам страны.

"При строительстве ипподрома на территории с. Бостери Иссык-Кульской области Сапар Исаков создал выгодные для компании "Грегори Интернейшнл" условия. В результате государству причинен ущерб в размере 145 959 481,88 сома. При проведении капитальных строительных работ при реконструкции Исторического музея Исаков пошел на сговор с германской компанией "Райер", в итоге государству нанесен ущерб в размере 101 690 800 сомов. Общая сумма ущерба составила 247 650 281,88 сома", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Исаков и Карыбаева вины своей не признают, бывший премьер обвинил действующую власть, назвав возбужденные уголовные дела политически мотивированными.

"Политическое преследование"

Адвокат Нурбек Токтакунов сказал Би-Би-Си, что бывших чиновников обвиняют по тяжким статьям бездоказательно, опираясь только на показания свидетелей.

"Но и свидетельскими показаниями это назвать нельзя, можно назвать процессуальной сделка со следствием другими обвиняемыми. Например, представителями Госагентства по строительству, фирм-подрядчиков. Если они совершили правонарушения, то должны быть задержаны в качестве подозреваемых, так как именно вели непосредственную работу. Однако их отпустили после дачи показаний на Сапара Исакова и Миру Карыбаеву. После сделки со следствием их просто оштрафуют".

Уже год, как Генпрокуратура возбудила уголовное дело по незаконному использованию бюджетных средств при реконструкции музея и закупке оборудования. Это темное дело в свое время вытащила на свет фракция "Ата Мекен".

"При реконструкции музея в трех моментах были нарушения. Во-первых, отказались от гранта турецкого правительства, а из бюджета Кыргызстана взяли 1 млрд 569. На эти средства можно было построить минимум 20 школ. Во-вторых, не провели тендер. В-третьих, мебель была закуплена за границей на очень большие деньги", — говорил тогда депутат Каныбек Иманалиев.

История реконструкции

Для реконструкции Исторического музея в 2014 году было заключено грантовое соглашение на 15 млн долларов между турецким агентством ТИКА и кыргызской стороной. По соглашению, Турция обязывалась в два этапа провести реконструкцию внутренней и наружной части музея.

В соответствии с соглашением, реконструкция музея должна была быть завершена в 2016 году – Год столетия Уркуна.

Однако в то время кыргызско-турецкия отношения охладились, в связи с чем приостановился второй этап проекта, после завершения ремонта наружной части музея. Турция не отказывалась от реконструкционных работ. Правительство же решило не дожидаться ответа и из бюджета на завершение реконструкции были выделены 1 млрд 569 млн сомов.

По словам руководства Исторического музея, они и Минкультуры не причастны к проведению расчетов и расходованию средств при реконструкции здания.

Дело в том, что согласно правительственному постановлению, все финансовые вопросы, а также заключение соглашений находилась в компетенции Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Агентство заявляет, что на реконструкцию музея израсходовано 560 млн 30 тыс. сомов, а включая закупку витрин, мебели и т. п. вместе с таможенными пошлинами — 891 млн 900 тыс. сомов. СМУ-3, выигравшая конкурс, проводила строительные работы, а мебелью и другим необходимым оборудованием обеспечила германская компания "Райер".

Информация о том, что инсталляция "Барсбек" выполнена из 58 деревянных столбов стоимостью 600 долларов каждая и на консультативно-дизайнерские услуги потрачено 394 тыс. евро, вызвала общественный резонанс. Также звучала резкая критика по поводу дорогостоящих двух статуй лошадей и кафетерия.

Открытие реконструированного Исторического музея должно было состояться 31 августа прошлого года, но не состоялось. По словам директора музея Кенешбека Алмакучукова, реконструкция музея полностью завершена. Однако до сих пор остается неизвестным, когда состоится открытие.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter. org