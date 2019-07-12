Разве «Ата Мекен» не был в оппозиции?

Член политсовета партии «Ата Мекен» Асия Сасыкбаева сообщил «Азаттыку» о том, что партия уйдет в оппозицию, если в суде не будет принято справедливое решение в отношении Омурбека Текебаева.

«16 июля посмотрим. Если в тот день не будет принято справедливое решение в отношении лидера, то мы уйдем в оппозицию. Когда мы состояли в парламентской коалиции и озвучивали нашу позицию, у нас постоянно спрашивали: «Вы в коалиции или в оппозиции?» История это показывает. Если дела Сооронбая Шариповича будут неправильными, то мы будем критиковать его и сегодня, и завтра», – сказала Сасыкбаева. Возникли вопросы после такого заявления заместителя председателя партии. Общественность знает, что фракция «Ата Мекен» находится в оппозиции с ноября 2016 года, когда она вышла из коалиции. Но «ата-мекеновцы», как оказалось, придерживались иной позиции.

Напомним, Верховный суд 16 июля рассмотрит дело находящегося за решеткой лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова в связи с новыми раскрывшимися обстоятельствами. Адвокаты утверждают, что есть новые обстоятельства, подтверждающие ложность показаний Леонида Маевского – основного свидетеля.

Два политика были обвинены по статье «Коррупция» и лишены свободы на восемь лет в 2017 году, на основе показаний гражданина России о том, что они получили взятку от него в 1 млн долларов.

Источник: газета «Супер-Инфо» №871 от 11.07.2019 / стр. 4, gezitter. org