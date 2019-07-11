Атамбаев не исключил применения против него «силового метода»

Накануне, 10 июля, бывший президент Алмазбек Атамбаев провел встречу с журналистами.

В комментариях сотрудникам СМИ Алмазбек Атамбаев заявил, что не исключает применения против него «силового метода».

«Хотя бы один человек в стране должен показать пример того, как надо противостоять беззаконию. Этот беспредел надо кому-то остановить», - сказал журналистам Атамбаев.

Его во второй раз пригласили на допрос в МВД - на 11 июля. Но ранее его адвокат Сергей Слесарев заявил, что его клиент не будет ходить на допросы, так как до сих пор обладает статусом экс-президента. Решение Жогорку Кенеша он считает незаконным.

Парламент 27 июня лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, поддержав обвинительное заключение генерального прокурора. Откурбек Джамшитов, выступая в парламенте, заявил, что в действиях Атамбаева в должности главы государства обнаружены признаки особо тяжких преступлений по пяти эпизодам, в том числе и по освобождении Азиза Батукаева в 2013 году.

Источник - "Азаттык"