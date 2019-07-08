Уроки Атамбаева

Когда парламент еще только начал обсуждать создание депутатской комиссии по лишению Атамбаева неприкосновенности, Каныбек Иманалиев заявил о необходимости дать историческую оценку деятельности бывшего президента.

Иманалиев аргументировал свое предложение в том числе и тем, что это необходимо для следующих поколений. К сожалению, он остался неуслышанным своими коллегами. Парламент решил, как говориться, «не заморачиваться» и расправиться с Атамбаевым по-быстрому. Впрочем, депутатский корпус и не смог бы проделать такую непростую работу. Логичнее, если бы депутаты поручили создать отдельную комиссию с привлечением экспертов, политологов, историков для рассмотрения деятельности Атамбаева в контексте моральной, ценностной ответственности. И, конечно, уже не сейчас, когда эмоции накалены и объективности в них мало. Исследовать моральный, этический аспект деятельности Атамбаева стоит без эмоций и флера. Так сказать, факты и только факты.

Но пока можно выделить несколько уроков от Атамбаева, которые страна вынуждена была усвоить. Правда, остается надежда, что усвоить для того чтобы никогда больше не повторять.

Урок 1.

Атамбаев практически уничтожил один из главных атрибутов власти – ее сакральность. А без сакральности ни одна власть не может быть стопроцентно легитимной. Именно Атамбаев перешел черту, после которой власть, в прямом смысле, валялась на улице и «подбирал» ее кто угодно. В Белый дом пришли «кухарки», которые были поставлены у руля государственной машины, без наличия необходимых навыков, образования и профессиональной компетенции. Жогорку Кенеш, его качественный состав, становился слабее и тусклее с каждым разом. А ведь списочный состав утверждался на седьмом этаже, так сказать, поголовно. Значит была заинтересованность, чтобы в парламенте было минимальное количество ярких и умных личностей.

Урок 2.

Атамбаев изменил представление о публичной политической речи. Дело не в жанрах. Любая речь политика, тем более, президента, формирует публичную сферу и является мощным оружием воздействия на аудиторию.

Хотя, бывший президент и не был оратором в классическом понимании этого слова, он опустил политическую риторику в стране на уровень ниже некуда. И не только в стране. Его выступления за рубежом или при представителях других государств тоже очень часто были из серии – когда говорит он, а стыдно нам всем. Дело вовсе не в том, чтобы быть ближе к народу и высказываться простым и понятным языком. Дело в бесконечных оскорблениях оппонентов, навешивании ярлыков без доказательств, передергивании фактов и т.д. До Атамбаева над выступлениями и речами было принято работать. При Атамбаеве речь президента стала стала абсолютно маргинальной.

Урок 3.

При Атамбаеве произошла окончательная деградация системы правоохранительных органов и судов. Социологические опросы показывают, что доверие граждан к судам и силовым структурам упало до исторического минимума именно в атамбаевский период. В период правления бывшего президента просто получить судебное решение в рамках закона стало, фактически, невозможно.

Предлагалось два выхода – искать связи в Белом доме, чтобы на судью «надавили», либо нести взятку.

Складывалось устойчивое впечатление, что вся система настроена только на работу под заказ Белого дома и как репрессивная машина для борьбы с неугодными.

Урок 4.

Атамбаев был мастером строительства «потемкинских деревень». Реставрация исторического музея по ценам Лувра и с привлечением дизайнера, оформлявшего Лувр, с соответствующей зарплатой. Строительство нового ипподрома в Чолпон-Ате. С нашим уровнем бедности и нехваткой элементарных вещей такие проекты – расточительство и «пыль в глаза». Атамбаев утверждал, что этими проектами, в том числе и «играми кочевников» он поднял национальный дух кыргызов, самосознание. Но «дух и самосознание» нужно было поднимать также и реальной борьбой с коррупцией, восстановлением социальной справедливости, повышением качества образования и т.п.

Урок 5.

При Атамбаеве разница между тем, что говорилось с трибун и транслировалось официальным телевидением и тем, что народ видел в своей каждодневной жизни, стала фантастической. Мы жили как будто в двух параллельных реальностях. Виртуальной, где страна развивается невиданными темпами, все демократические институты работают, инвестиции прорываются в экономику мощным потоком и т.п. И реальной, где нет уверенности в завтрашнем дне, издевательские зарплаты бюджетников, где платить надо за каждый шаг — учителям, врачам, гаишникам. И это – не удивительно, потому что их труд государство оплачивает так, что они еле сводят концы с концами.

Атамбаев «вогнал» страну в острый когнитивный диссонанс, из которого мы только-только начинаем выходить и еще неизвестно какими будут последствия этого процесса.

Аналитическая группа редакции Elgezit.kg