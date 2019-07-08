Страна Обещантия. Сравниваем обещания трех президентов Кыргызстана

На заре независимости Кыргызстан ходил в передовиках по многим показателям.

Был "осторовком демократии" в Центральной Азии, одним из первых (если не первым) на постсоветском пространстве провел земельную реформу, раздав земельные угодья в частную собственность, и ввел национальную валюту.

Все это широко афишировалось. Но почему-то при этом скромно умалчивалось, что республика была едва ли не впереди планеты всей по части весьма заманчивых, но явно несбыточных обещаний своих лидеров.

Аскар Акаев

Надо полагать, многие еще помнят, как, едва придя к власти, в ноябре 1990 г. Аскар Акаев заявил, что ему нужно три года, чтобы коренным образом переломить экономическую ситуацию к лучшему, провести реформы во всех сферах жизни общества и начать поступательное движение вперед. Спустя три года ему пришлось объяснять, почему обещанное не удалось выполнить. При этом вся вина была возложена, разумеется, на непредвиденные обстоятельства.

Вместе с тем мало кто знает и помнит, что в октябре 1991 г. на встрече с коллективом ПО "Станкостроительный завод им. В. И. Ленина" Акаев говорил:

У нашей республики, у города Бишкека, у вашего объединения очень неплохие перспективы. Наша жизнь наладится, и через 2-3 года все мы будем жить как люди. Через 2-3 года, в крайнем случае через 5 лет, у вас будет хорошая жизнь. Вам будут платить не меньше, чем рабочим развитых стран, мы построим прямо на заводе много разных магазинов полных товарами.

Что же получилось в реальности? В Национальном отчете по человеческому развитию за 1996 г., изданном ПРООН и Национальной академией наук, отмечалось: "Если взять категорию населения, среднедушевой доход которого не достигает половины минимального потребительского бюджета, то есть 167 сомов в месяц, то к крайне бедным будут относиться не менее 71% населения. Цифры крайне мрачные. Из 4,5 млн человек обеспечены только 477 тыс."

В марте 1992 г. в интервью корреспонденту "Независимой газеты" Акаев вещал: "Сейчас мы принимаем программу, которая в течение 3-5 лет позволит нам добиться зерновой независимости". И далее - "Я убежден, что уже в следующем году фермерские крестьянские хозяйства завалят наши города продуктами питания. На излишки же продуктов мы сможем покупать и нефть, и металл, и лес".

Увы, за год правления Акаева Кыргызстан от продовольственного изобилия оказался даже дальше, чем был в начале пути.

16 октября 1997 г. в послании президента народу и Жогорку Кенешу отмечалось: "До конца текущего года должны быть погашены все долги по выплате пенсий, пособий и зарплат бюджетникам. С первых месяцев 1998 года пенсионеры и бюджетники страны должны получать пенсии и зарплаты своевременно, без задержек".

Но вот в очередном послании от 30 сентября 1998 г. президент констатировал: "Резко осложнилась ситуация со своевременностью выплат… До конца года Социальному фонду для погашения задолженностей по пенсиям надо обеспечить поступление доходов в 990 млн сомов".

Вообще первого президента Кыргызстана можно смело отнести в разряд непревзойденных мастеров по производству лапши на уши.

Все 14 с половиной лет у руля власти он с легкостью необыкновенной раздавал щедрые обещания, лгал беззастенчиво, нагло и откровенно. Не удержался он от безудержной хлестаковщины и в последнем обращении к народу и парламенту Кыргызстана о досрочном сложении президентских полномочий от 8 апреля 2005 г. В нем, в частности, отмечалось; "Наш родной Кыргызстан до 24 марта 2005 года являлся благополучной мирной страной, в которой был достигнут исторически небывалый для условий Средней Азии уровень демократии и гражданских свобод, межнационального и межрегионального согласия. Страна стабильно развивалась, набирала темпы, уверенно преодолевала бедность, был отчетливо виден свет в конце тоннеля".

Говорилось это в тот период, когда в стране были разрушены многие отрасли промышленности и сельского хозяйства, экономика находилась на грани краха, а внешний долг составлял 102,3% ВВП. Единственная в СНГ страна со столь внушительным долгом.

Курманбек Бакиев

Курманбек Бакиев, сменивший в кресле президента Акаева, по части обещаний был заметно сдержаннее и осторожнее своего предшественника. Сравнительно скромной на обещания была и его инаугурационная речь в августе 2005 года: "Я знаю, что надо делать, чтобы жизнь моего народа стала лучше, чтобы развивалась экономика, рос достаток".

"Мы будем реализовывать такую экономическую и социальную политику, чтобы она обеспечила благосостояние каждой семьи, каждого человека. Будем искоренять коррупцию в стране, выводить экономику из тени. Плоды экономического роста будут доставаться всем, согласно их вложенному труду".

"Я благодарю мой народ за высокое доверие. Я оправдаю его. Я буду честно и самоотверженно работать не жалея своих сил ради нашей страны, ради нашего народа, ради нашего будущего".

Но уже 4 марта 2007 г. общественное движение "За реформы!" выступило с заявлением, в котором, в частности, отмечалось, что в период предвыборной кампании и избрания на высшую должность в государстве К. С. Бакиев неоднократно, как устно, так и письменно, давал обещания, давал клятвы о проведении им коренных политических, социально-экономических реформ, тем самым вселил в каждого из нас самое главное - надежду на достойную лучшую жизнь. Принеся присягу перед народом Кыргызстана, Бакиев поклялся свято соблюдать и защищать закон, уважать и обеспечивать права, свободы человека и гражданина. Существующая напряженная, нестабильная обстановка в республике является результатом отсутствия политической воли руководства страны на проведение системных реформ по обеспечению и защите прав граждан, демонтажу авторитарной семейно-клановой системы управления государством, искоренению коррупции во всех сферах нашей жизни, установлению законности и господства справедливисти в судебной системе.

А под занавес шло предупреждение, что если президент Бакиев не проявит политическую волю к проведению всех необходимых системных реформ, движение "За реформы!" будет требовать досрочного прекращения его президентских полномочий.

И еще один важный момент. Вскоре после инаугурации Курманбек Бакиев на встрече с губернаторами областей, акимами городов и районов, главами местных сообществ подчеркивал: "

Мы критиковали прежнюю власть за назначение близкого окружения президента, их родственников на ключевые посты. Так пристало ли нам самим становиться на тот же порочный путь?"

Увы, время показало, что еще как пристало.

Нужно ли после этого удивляться, что и второго президента постигла та же участь, что и первого.

Алмазбек Атамабаев

Щедрым на посулы и обещания оказался и президент Алмазбек Атамбаев. На инаугурации 1 декабря 2011 г. в качестве главной своей обязанности он назвал установление в стране честного и справедливого управления.

"Мы должны построить такой Кыргызстан, в котором каждый честный и порядочный человек будет чувствовать себя свободно и в полной безопасности, а проходимцы, взяточники и бандиты станут изгоями общества".

Следующим шагом президент определил бескомпромиссную борьбу с коррупцией: "Как глава государства буду использовать все полномочия для борьбы с этим злом. В нашей стране все в равной мере должны нести ответственность перед законом - будь то министр судья или же депутат".

Увы-увы… Свежо предание.

В июне 2013 г. Атамбаев, выступая на закладке первого фундамента Верхне-Нарынского каскада ГЭС, когда ему, по его же подсчетам, оставалось президентствовать 4,5 года, ничтоже сумняшеся заявил, что за этот срок он исправит ситуацию в Кыргызстане и доведет свои планы до логического конца. Правда, внятного и определенного пояснения, что это за планы, не последовало.

В январе 2013 г. была принята Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызстана на пять лет. Согласно ей к 2017 году республика должна была войти в число 30 стран с наилучшими показателями по международному рейтингу "Ведение бизнеса" и быть не ниже 40-го места в мировом рейтинге экономической свободы. На исходе 2017 года президент обещал выступить с отчетом о реализации данной стратегии. Кто-нибудь что-нибудь слышал о подобном отчете?

Ларчик открывается просто. Все лидеры страны с легкостью необыкновенной раздают широковещательные и щедрые обещания уже потому, что знают: никакого спроса с них за все это не будет и никакой ответственности ни перед кем они не понесут. Все сойдет, как с гуся вода. Так почему бы и не пообещать златые горы и всякого-разного с три короба? Народ у нас доверчивый. Все скушает и проглотит.

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