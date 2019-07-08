Бабанов склонился в сторону Атамбаева…

В социальных сетях, в некоторых средствах массовой информации сообщается о том, что власть направляет людей свататься с Омурбеком Бабановым, предлагая работать с ним в одной команде.
Есть разговоры, что в качестве представителей выступают младший брат президента Асылбек Жээнбеков и депутат СДПК Торобай Зулпукаров. Бурно обсуждается и то, что Бабанов выдвинул невыполнимые требования власти. Другими словами, Бабанов потребовал у сватающихся людей закрыть уголовные дела, дать ему должность премьер-министра, не вмешиваться в формирование кабинета министров. Сообщается, что ему не удалось прийти к единому мнению с отправившимися к нему.
Тем временем прояснилась позиция Бабанова. Лидер молодежного крыла партии «Республика» Азамат Баяманов заявил, что поддерживает требования народного штаба Атамбаева: «В Кыргызстане старую элиту нужно устранить на корню, должны прийти новые лидеры».
Источник: газета «Фабула пресс» №23 от 05.07.2019 / стр. 5, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!