Бабанов склонился в сторону Атамбаева…

В социальных сетях, в некоторых средствах массовой информации сообщается о том, что власть направляет людей свататься с Омурбеком Бабановым, предлагая работать с ним в одной команде.

Есть разговоры, что в качестве представителей выступают младший брат президента Асылбек Жээнбеков и депутат СДПК Торобай Зулпукаров. Бурно обсуждается и то, что Бабанов выдвинул невыполнимые требования власти. Другими словами, Бабанов потребовал у сватающихся людей закрыть уголовные дела, дать ему должность премьер-министра, не вмешиваться в формирование кабинета министров. Сообщается, что ему не удалось прийти к единому мнению с отправившимися к нему.

Тем временем прояснилась позиция Бабанова. Лидер молодежного крыла партии «Республика» Азамат Баяманов заявил, что поддерживает требования народного штаба Атамбаева: «В Кыргызстане старую элиту нужно устранить на корню, должны прийти новые лидеры».

Источник: газета «Фабула пресс» №23 от 05.07.2019 / стр. 5, gezitter.org