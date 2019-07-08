Когда хитрит эмблема подхалимства…

Народ еще не забыл, как лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев подхалимствовал экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, сказав: «Вы выполнили историческую миссию, закалили нас».

После этого его начали называть «эмблемой подхалимства».

Сегодня же он чирикает иначе: «Атамбаеву должно быть стыдно за то, что он сбрасывает булыжники у себя дома и собирает народ у себя дома. Молодежь не должна выходить на митинг. В случае провокации вам начнут стрелять в спину, прольется кровь».

Вроде начал говорить, словно думает о народе и стране, но тут же хитрит со словами: «Вам будут стрелять в спину». А кто может стрелять в спину? Это большой вопрос. Если он такой ясновидящий, то мог бы назвать и имя…

Источник: газета «Фабула пресс» №23 от 05.07.2019 / стр. 4, gezitter.org