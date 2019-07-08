Отунбаева решила покритиковать, но сама подверглась критике

Бывший президент Кыргызстана Роза Отунбаева озвучила свое мнение по поводу последних событий, связанных с Алмазбеком Атамбаевым, но в ответ подверглась критике.

«Он выстроил крепость из женщин, стариков, молодых джигитов, грозится оказать вооруженное сопротивление следственным мероприятиям. Воспринимает это как оппозиционную деятельность и личную отвагу. А на деле это говорит о его политической несостоятельности и человеческой слабости», – сказала госпожа Роза, в резкой форме раскритиковав его. Она посчитала, что Атамбаев хочет разделить страну на регионы, назвав нынешнюю власть «бакиевской». В то же время эти слова Отунбаевой только подлили масла в огонь, большинство с особым раздражением отмечают, что эти слова необъективны, односторонни.

Источник: газета «Фабула пресс» №23 от 05.07.2019 / стр. 3, gezitter.org