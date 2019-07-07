Одиннадцать экс-спикеров ЖК об Атамбаеве: Порой кажется, что ему нужна психиатрическая помощь

Бывшие торага написали коллективное обращение к народу Кыргызстана

Бывшие спикеры Жогорку Кенеша распространили в СМИ открытое заявление в связи со сложившейся в республике ситуацией. Среди них Медеткан Шеримкулов, Алмамбет Матубраимов, Мукар Чолпонбаев, Абдыганы Эркебаев, Алтай Борубаев, Муратбек Мукашев, Марат Султанов, Айтибай Тагаев, Зайнидин Курманов, Исхак Масалиев и Ахматбек Келдибеков.

"Политические события вызывают определенную тревогу в обществе, – полагают они. – Одной из главных причин является проводимая в стране борьба с коррупцией. Всенародно избранный президент Сооронбай Жээнбеков интересы народа и государства поставил выше интересов бывшего друга и бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева. Хитрая и заранее продуманная антинародная политика Атамбаева – поставить послушного президента, покорного главу правительства и править самому (лежа на диване) – провалилась".

Бывшие торага отметили, что проводимая борьба с коррупцией в государстве установила вопиющие факты преступных действий со стороны Атамбаева.​

"Снятие Жогорку Кенешем статуса неприкосновенности с бывшего президента дало возможность Генеральной прокуратуре начать следственные действия, – написали они. – И утверждение Атамбаева, "что перед законом все равны и вор должен сидеть в тюрьме" (а ему казалось, что его не касается), сегодня является реальностью. Он не должен быть выше законов, надо свою правоту доказывать перед следственными и судебными органами.

Его нелицеприятные высказывания о руководителях соседних государств, шельмование действующего парламента, кабмина, оскорбления действующего президента, защита коррупционеров, личные преступные дела характеризуют уровень его образованности, низкие человеческие качества. Порой кажется, что ему срочно нужна психиатрическая помощь".​

Вместе с тем экс-спикеры добавили, что в республике много проблем в экономике, кадровой политике. И они больше усугубились в период правления Атамбаева.​

"Сегодня надо тщательно разобраться в коррупционных схемах: в таможне, строительстве дорог, использовании бюджетных средств, грантов, кредитных заимствований, строительных работах, энергетике, горнодобывающей сфере и других отраслях народного хозяйства страны. Эти работы проводятся, но не так, как хотелось бы, – посетовали они.​ – Подбор и расстановка кадров не должны строиться по региональному принципу. На руководящих должностях должны работать порядочные, образованные и компетентные лица, независимо от места рождения, национальности и вероисповедания. Требуется реформа административно-территориального устройства Кыргызской Республики, надо решать проблемы в пограничных вопросах, проблемы образования, начиная от школы и заканчивая вузами".

Бывшие торага уверены, что народу необходимо дать право на всенародном референдуме выбрать президентскую или парламентскую форму правления, после этого начать конституционную реформу.

"Много преступлений совершили беглые президенты, отдельные главы правительства, – напомнили они. – Слабо работают действующий депутатский корпус, правительство, правоохранительные органы и суды. За свои незаконные и противоправные действия не несут должной ответственности работники органов прокуратуры, МВД, ГКНБ, Финансовой полиции и судьи.

Сегодня пора собирать камни и работать реально во имя народа и развития государства.

В этом заявлении мы призываем всех жителей страны, независимо от национальности и вероисповедания, молодежь, интеллигенцию правильно понимать ситуацию, не поддаваться провокациям, лживым обещаниям и посулам. Нас объединяет одна родина – прекрасный Кыргызстан. Нет делению его на юг и север, нет разделению республики по родо-племенным признакам. Перед законом все равны, и за свои деяния каждый должен отвечать.

Мы, нижеподписавшиеся, тоже разные, но в трудную минуту вместе, мы также признаем свои недостатки.

Давайте совместно будем исправлять ошибки и строить правовое демократическое общество".



VESTI.KG