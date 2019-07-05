СДПК Сагынбека Абдрахманова открыла свой народный штаб

В Бишкеке представители СДПК под руководством Сагынбека Абдрахманова открыли свой народный штаб «Калыс Ордо».
По его словам, целью данного штаба является сбор мнений по поводу сегодняшней политической ситуации.
— Сторонники Атамбаева выступают от имени нашей партии и народа, но это не так. Пусть народ скажет свое слово и поэтому был открыт этот штаб. Многие приходят и выражают свои мнения. Поэтому можно сказать, что основной целью штаба является все таки недопущение провокаций со стороны Кой-Таша, — пояснил Абдрахманов.
Член политсовета СДПК, экс-заместитель губернатора Иссык-Кульской области Нурбюбю Кененбаева отметила, что «Калыс Ордо» является не совсем народным штабом.
— Скорее это центр, куда люди могут прийти и высказать свое мнение по сегодняшней политической ситуации. И нельзя сказать, что штаб открыла наша партия. Это исключительно общественная инициатива, которую поддержала и СДПК. Мы недавно объездили регионы, где нас поддержали множество кыргызстанцев. Теперь они звонят и спрашивают, как нам быть, что происходит? Вот поэтому мы и предлагаем посредством «Калыс Ордо» выражать свое мнение. Кстати, центр расположен в кафе «Кок Арт» вблизи рынка Баят.
Источник: vb.kg
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