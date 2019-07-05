Генпрокуратура еще не отправляла повестку Алмазбеку Атамбаеву

По фактам возможных преступлений с участием бывшего президента ведется производство. На допрос пока никого не вызывали
По преступлениям, к которым может быть причастен бывший президент Алмазбек Атамбаев, никого на допросы пока не вызывали. Об этом Vesti.kg сообщили в Генпрокуратуре.
- По данным фактам ведется производство, повестки пока никому не отправляли,- пояснили в главном надзорном органе.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с Алмазбека Атамбаева.
Генпрокуратура дала заключение по пяти фактам преступлений, к которым может быть причастен бывший президент.
Среди них: коррупция при модернизации ТЭЦ, лоббирование интересов компании, которая поставляла уголь на столичную теплоэлектроцентраль, незаконное освобождение кримавторитета Азиза Батукаева, а также незаконное приобретение земельных участков.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!