Генпрокуратура еще не отправляла повестку Алмазбеку Атамбаеву

По фактам возможных преступлений с участием бывшего президента ведется производство. На допрос пока никого не вызывали

По преступлениям, к которым может быть причастен бывший президент Алмазбек Атамбаев, никого на допросы пока не вызывали. Об этом Vesti.kg сообщили в Генпрокуратуре.

- По данным фактам ведется производство, повестки пока никому не отправляли,- пояснили в главном надзорном органе.



Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с Алмазбека Атамбаева.

Генпрокуратура дала заключение по пяти фактам преступлений, к которым может быть причастен бывший президент.

Среди них: коррупция при модернизации ТЭЦ, лоббирование интересов компании, которая поставляла уголь на столичную теплоэлектроцентраль, незаконное освобождение кримавторитета Азиза Батукаева, а также незаконное приобретение земельных участков.

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