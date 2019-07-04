Экс-премьер: Если Дастан Джумабеков сам станет ругать депутатов, его просто сместят

Бывшие парламентарии не согласились со словами спикера о том, что Жогорку Кенеш в этом году поработал хорошо

Сложно сказать, хорошо ли в этом году поработал парламент или нет, но нареканий было немало. Таким мнением с Vesti.kg поделилась экс-вице-спикер Жогорку Кенеша Асия Сасыкбаева.



- Имидж парламента был подорван странными заявлениями отдельных депутатов, а также голосованием по значимым вопросам, - отметила она. - Порой складывалось впечатление, что на Жогорку Кенеш оказывается влияние извне. К тому же не было законов, которые на самом деле улучшают жизнь людей. А ведь законотворческая деятельность должна опираться, в первую очередь, на нужды народа.

Вместе с тем Асия Айтбаевна добавила, что самой большой ошибкой парламента можно считать назначение слабого правительства.

- Жогорку Кенеш формирует слабое правительство, вследствие чего возникают проблемы с эффективным управлением финансами, - указала она. - Да и бюджет принимается постоянно с большим дефицитом.

Поясним, на пресс-конференции по итогам очередной сессии Жогорку Кенеша спикер Дастан Джумабеков сказал, что народ критикует парламент, потому что тот «хорошо работает». По словам торага, основная волна критики обрушилась на депутатов после принятия политических решений.

Вместе с тем экс-депутат, бывший премьер-министр Феликс Кулов полагает, что Джумабеков не мог сказать иначе о работе парламента, ведь основная его обязанность - защищать интересы коллектива, которым он руководит.

- Если он сам станет их ругать, то его просто сместят с данной должности, так что его слова вполне логичны, - пояснил Vesti.kg Феликс Шаршенбаевич.

- Однако оценку парламенту дадут избиратели. Хорошо работал только «легендарный парламент». Правда, недолго, потому что не понравился Аскару Акаеву. А вообще есть немного исключительных случаев, когда граждане дают положительную оценку парламенту или правительству. И это касается не только Кыргызстана.

Кулов отметил, что прошлый созыв Жогорку Кенеша, в котором он был депутатом, ругали меньше.

- Наверное, это связано с тем, что мы пришли на волне революции - тогда депутатами стали скорее узнаваемые люди, а не те, у кого были деньги, - пояснил он. - В нынешнем созыве никто не скрывает, что многие пришли за деньги. Финансовые интересы они и отстаивают. А народ ведь это видит. Да и в прошлом парламенте было меньше заскоков у депутатов, чем в этом. Действующим депутатам сложно поставить положительную оценку.

Vesti. KG



