Сооронбай Жээнбеков: С соседями у нас мазары и базары одни. Из одного арыка пьем воду

Президент призвал жителей Баткенской области не поддаваться провокациям и не допускать эскалации ситуации на границе

Крепость границы обусловлена самоотверженностью, непоколебимой волей жителей приграничных сел. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 июля, во время встречи с жителями Баткенского района и города Баткен.

«Главная проблема в Баткенском районе — это вопрос границы. Поэтому особое внимание обращаем на укрепление границы», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что нелегко решать вопросы границы и напомнил о том, что поставлена точка в многолетних вопросах с Узбекистаном. По словам президента, 85 процентов нашей границы уточнены.

«Встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым стали историческими. Почти по всем вопросам мы пришли к единому мнению. Такие же продуктивные переговоры ведутся с Таджикистаном. В ходе моего официального визита в Таджикистан мы с президентом Эмомали Рахмоном пришли к единому мнению, едины и наши цели. Скоро уважаемый президент Эмомали Рахмон приедет с визитом в Кыргызстан, наши переговоры будут продолжены. Мы ни в коем случае не оставим без внимания решение пограничных вопросов. И президент Таджикистана, и я открыты к переговорам», — отметил Жээнбеков.

Он добавил, что рано или поздно многие вопросы будут решены, но для этого потребуется время и терпение. Потому что решение проблем, которые существуют на протяжении 30 лет, требует времени и быстро не решаются.

«Я знаю, из-за нерешенности приграничных вопросов происходят разные события. Именно поэтому нельзя поддаваться провокациям, очень важно помнить народную поговорку о том, что «Ближний сосед лучше, чем дальний родственник». Нам надо беречь и приумножать тесные дружественные отношения со своими вековыми соседями.

С соседями делить нечего, у нас и мазары и базары одни. Мы — единоверцы, с одного арыка пьем воду», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил благодарность жителям приграничных населенных пунктов в Баткенской области за вклад в укрепление целостности нашего государства, однако призвал жителей не поддаваться провокациям, не допускать эскалации ситуации на границе, дать возможность правоохранительным органам заниматься своим делом.

Глава государства, отметив заслуги пограничников, стоящих на страже государственной границы, рассказал о том, что для создания им достойных условий в Баткенской области построены новые заставы, пограничные посты и здания. Для пограничников построены и сданы в эксплуатацию 24-х и 90-квартирные жилые дома.

В 2017 году построили пограничную заставу «Минбулак» и жилой дом для военных на территории заставы «Чарбак». В 2018 году заработала пограничная застава «Газпром». В 2019 году построен и сдан в эксплуатацию комплекс пограничных застав «Достук», «Орто-Боз» и «Факел» (Ак-Турпак»). Последовательно ведется работа по укреплению материально-технической базы пограничной службы.

В соответствии с постановлением правительства 2013 года проведены работы по улучшению социальной инфраструктуры приграничных сёл Баткенского района, обеспечению их безопасности.

Отдел информационной политики

аппарата президента

Vesti. KG



