Атамбаев требует назначить досрочные выборы и распустить правительство. Резолюция митинга  

Бывший президент Алмазбек Атамбаев требует распустить ЖК и назначить досрочные выборы. Об этом он заявил на митинге в Бишкеке.
-Кроме того, он требует распустить правительство и назначить Правительство народного доверия.
— Сооронбай Жээнбеков пошёл по пути Бакиева. Я не боюсь за себя, пусть лишают меня неприкосновенности. Я лишь не хочу, чтобы преследовали ребят за их взгляды, — сказал Атамбаев.
По итогам митинга была принята резолюция, согласно которой штаб Атамбаева просит выполнить их требования в течение 2-х месяцев и объявляет о бессрочных акциях протеста по всей стране с сегодняшнего дня.
Вчера по завершению митинга «Народного штаба» заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева зачитала текст резолюции и требования участников митинга:
1. Нужно прекратить беззаконие и вернуть государственные органы в правовое поле;
2. Правительство должно подать в отставку, должно быть создано правительство народного доверия.
3. Нужно сменить руководство ГКНБ, Генпрокуратуры и МВД, провести реформу правоохранительной системы.
4. Освободить незаконно содержащихся под стражей политических оппонентов, обеспечить справедливое расследование резонансных дел за последние годы.
5. Провести люстрацию чиновников и депутатов, дискредитировавших государственную власть, сократить расходы на содержание государственного аппарата.
6. Обеспечить приход новых лидеров с прогрессивным мышлением, «старая элита» должна уйти.
«В случае невыполнения требований в двухмесячный срок, Народному штабу поручается организовать массовые акции протеста по всей стране с требованием досрочной отставки президента Сооронбая Жээнбекова и роспуска парламента», — зачитала Жолдубаева и объявила митинг завершенным.
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