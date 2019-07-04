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Атамбаев требует назначить досрочные выборы и распустить правительство. Резолюция митинга  

Бывший президент Алмазбек Атамбаев требует распустить ЖК и назначить досрочные выборы. Об этом он заявил на митинге в Бишкеке.

 

-Кроме того, он требует распустить правительство и назначить Правительство народного доверия.

 

— Сооронбай Жээнбеков пошёл по пути Бакиева. Я не боюсь за себя, пусть лишают меня неприкосновенности. Я лишь не хочу, чтобы преследовали ребят за их взгляды, — сказал Атамбаев.

 

По итогам митинга была принята резолюция, согласно которой штаб Атамбаева просит выполнить их требования в течение 2-х месяцев и объявляет о бессрочных акциях протеста по всей стране с сегодняшнего дня.

 

Вчера по завершению митинга «Народного штаба» заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева зачитала текст резолюции  и требования участников митинга:

 

1. Нужно прекратить беззаконие и вернуть государственные органы в правовое поле;

 

2. Правительство должно подать в отставку, должно быть создано правительство народного доверия.

 

3. Нужно сменить руководство ГКНБ, Генпрокуратуры и МВД, провести реформу правоохранительной системы.

 

4. Освободить незаконно содержащихся под стражей политических оппонентов, обеспечить справедливое расследование резонансных дел за последние годы.

 

5. Провести люстрацию чиновников и депутатов, дискредитировавших государственную власть, сократить расходы на содержание государственного аппарата.

 

6. Обеспечить приход новых лидеров с прогрессивным мышлением, «старая элита» должна уйти.

 

«В случае невыполнения требований в двухмесячный срок, Народному штабу поручается организовать массовые акции протеста по всей стране с требованием досрочной отставки президента Сооронбая Жээнбекова и роспуска парламента», — зачитала Жолдубаева и объявила митинг завершенным.

 

 

Элгезит

           

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