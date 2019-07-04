Внеочередные парламентские выборы? Ответ спикера ЖК

Ответ спикера ЖК



Подготовки к внеочередным парламентским выборам нет, сообщил спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков 3 июля на пресс-конференции.

«Я далек от мысли, что осенью возможны внеочередные парламентские выборы», — сказал он.

Источник: kg.akipress.org