Спикер Джумабеков рассказал свое видение сокращения количества депутатов ЖК

Спикер считает, что вопрос сокращения количества депутатов должен решать только закон и народ.



«В адрес депутатов 6 созыва Жогорку Кенеша говорится много критики. Я считаю, что если много критики, то Жогорку Кенеш хорошо работает. Значит работа идет», - сказал спикер ЖК Дастан Джумабеков 3 июля на пресс-конференции.

Спикер считает, что вопрос сокращения количества депутатов должен решать только закон и народ. Для этих целей нужно вносить изменения в Конституцию, нужно вынести на референдум. Это тоже большой вопрос, отметил он.

«А если вы хотите узнать мое личное мнение, то, я считаю, что 120 депутатов Кыргызстану достаточно. Если оставить 35 депутатов, то они все будут сами решать, могут превратиться в мафию. В мировой практике в стране с населением 6 млн человек такое же количество депутатов», - сказал Джумабеков.



Бишкек (АКИpress)