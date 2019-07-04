Спикер Джумабеков рассказал свое видение сокращения количества депутатов ЖК

Спикер считает, что вопрос сокращения количества депутатов должен решать только закон и народ.
«В адрес депутатов 6 созыва Жогорку Кенеша говорится много критики. Я считаю, что если много критики, то Жогорку Кенеш хорошо работает. Значит работа идет», - сказал спикер ЖК Дастан Джумабеков 3 июля на пресс-конференции.
Спикер считает, что вопрос сокращения количества депутатов должен решать только закон и народ. Для этих целей нужно вносить изменения в Конституцию, нужно вынести на референдум. Это тоже большой вопрос, отметил он.
«А если вы хотите узнать мое личное мнение, то, я считаю, что 120 депутатов Кыргызстану достаточно. Если оставить 35 депутатов, то они все будут сами решать, могут превратиться в мафию. В мировой практике в стране с населением 6 млн человек такое же количество депутатов», - сказал Джумабеков.
Бишкек (АКИpress)
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