Борубашев: Мы стали свидетелями несправедливости политической системы     

На примере действий в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева мы стали свидетелями несправедливости и слабости политической системы.
Такое мнение выразил в интервью радио «Марал» доктор юридических наук Бекбосун Борубашев.
По его словам, в 2010 году Конституция была принята спонтанно. Сегодняшнюю систему создали члены Временного правительства. Они распустили все ветви власти, сосредоточив все управление в своих руках. Вследствие этого нельзя за всt обвинять только Атамбаева.
Так, экс-президент Роза Отунбаева работала во времена первого президента Аскара Акаева, затем Курманбека Бакиева, потом привела во власть Атамбаева. Поэтому переваливание всей вины на одного человека означает низкий уровень политической культуры.
Отметим, Отунбаева дала комментарий по последним событиям, резко раскритиковав последние выступления Атамбаева и происходящие в селе Кой-Таш события.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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