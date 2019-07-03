"Республика": "Наша партия не причастна к митингу Атамбаева"

Партия "Республика" не причастна к митингу, который организовывает в столице завтра, 3 июля, штаб в поддержку экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Такое заявление сделал сегодня, 2 июля, официальный представитель указанной партии Канат Мидин уулу.
Да этого представившийся председателем Комитета молодежи партии "Республика – Ата Журт" Азамат Баяманов заявил об участии в митинге и поддержке Алмазбека Атамбаева.
"Ни партия "Республика", ни молодежное крыло партии не имеют никакого отношения к данному митингу. Партия – это общественно-политическая организация, у нее есть своя структура и руководство. Никто не вправе от ее имени распространять заявление. Заявление Азамата Баяманова отражает его личную позицию и не имеет никакого отношения к партии и молодежному крылу партии", – говорит официальный представитель "Республики".
Источник: super.kg, gezitter.org
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