Атамбаев узурпировал власть. Это его главное преступление!

Заявление Комитета защиты политических заключенных и Гражданского союза по реабилитации политзаключенных

История становления независимого Кыргызстана имеет свои достижения и падения. Дважды кыргызский народ поднимался против узурпации власти - в 2005 и 2010 гг., однако это ничему не научило тех, кто приходил на смену режиму. Дважды народ Кыргызстана обманывался политиками, которые хотели только безграничной власти и обогащения.

Однако абсолютный беспредел, который творил президент Атамбаев со своим близким окружением из мелких клерков президентского аппарата, секретарш, водителей и телохранителей на крови безвинно погибших молодых ребят 7 апреля 2010 г., нельзя опять оставить без наказания здесь и сейчас, не ожидая исторической оценки в далеком будущем.

Атамбаев за годы своего правления подмял под себя все органы государственной власти, изменил Конституцию КР для своей выгоды, в своих выступлениях выносил приговоры своим политическим оппонентам, давая команду “фас” судебным органам всех инстанций.

Все общество знает, сколько дел было сфабриковано против политических оппонентов по статьям тяжких преступлений - насильственного захвата власти, измене родине, коррупции. Сегодня многие из них вышли на свободу, но в главном их вопрос не решен - о реабилитации их чести и достоинства, оправдании по преступлениям, которые они не совершали. Это Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Садыр Джапаров, Эрнест Карыбеков, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбеков, Токтобай Калматов, Александр Гусев, Марат Султанов, Тойгонбек Колубаев, Омурбек Текебаев, Дюшенкул Чотонов и многие другие.

Узурпация власти Атамбаевым имела негативные последствия, как для общества в целом, так и каждого гражданина страны. Молодежь, видя, как молодые неподготовленные кадры становятся премьер-министрами, министрами и губернаторами только за свою близость к Атамбаеву, твердо уверовала в то, что не надо учиться и в поте лица трудиться, чтобы профессионально быть готовым занять тот или иной государственный пост, а для этого достаточно оказаться в ближнем кругу главы государства. Вот это моральное разложение системы государственной власти и депрофессионализация государственной службы и есть главная вина Атамбаева. А сегодня в одночасье всем стало ясно, сколько злодеяний он совершил за весь период своего правления. Какие коррупционные схемы он проворачивал. Несмотря на то, что Жогорку Кенеш КР своим постановлением лишил экс-президента Кыргызской Республики Атамбаева А.Ш. статуса неприкосновенности, и теперь он ответит перед законом , мы должны заявить, что парламент также несет всю полноту ответственности за то, что хранил все эти годы молчание.

Мы считаем, что отсутствие своевременной правовой и, тем более, политической оценки неправомерных деяний как Акаева, так и Бакиева, привели вновь к узурпации власти и запредельной коррупции в период правления Атамбаева, о чем свидетельствуют посадки в тюрьму его ближайших сподвижников по коррупционным статьям. Если и сейчас общество не сделает выводы о причинах постоянно повторяющихся негативных, а во многом и преступных действий властей за годы независимости, то перед народом Кыргызстана встанет во весь рост проблема не только потери государственности, но и существования в исторической перспективе самого кыргызского этноса.

Как показал негативный опыт жизни кыргызского общества за годы независимости, главной причиной узурпации власти узким кругом лиц является уродливый перекос в государственном строительстве в сторону предоставления в Конституции страны ничем не ограниченной власти одному человеку – президенту страны. Такая президентская должность стала отрыжкой коммунистического прошлого всех постсоветских государств, когда в демократический по сути институт президента – главы государства была вмонтирована тоталитарная власть первого (генерального) секретаря Коммунистической партии, все решавшего в стране, но ни за что не отвечавшего. Поэтому только переход к по-настоящему парламентской форме правления и выборы (назначение) главы государства с очень ограниченными полномочиями Жогорку Кенешем может положить конец узурпации власти одним лицом и остановить череду народных революций. Предложения на этот счет у нас имеются и мы намерены их включить в новую Конституцию, которую необходимо принять до 2024 года. Для этого мы намерены инициировать референдум по внесению изменений в основной закон – Конституцию страны.

Нынешние власти, в силу политической конъюнктуры противостояния с экс-президентом Атамбаевым, оказались в заложниках у атамбаевских назначенцев в органах следствия, прокуратуры и судах. Эти преступные силовики и служители Фемиды творили систематическое беззаконие, и связанные круговой порукой, активно всеми способами и сегодня избегают уголовной ответственности. И сейчас, и завтра они будут готовы исполнить без раздумий любой приказ сверху. Эти двести – триста человек-перевертышей, и есть оказывается «каменная» опора любой власти. Поэтому мы хотим предупредить нынешние власти, что в будущем может случиться и такое, что эти же профессиональные опричники придут и за вами. Чтобы этого не случилось, необходима строжайшая люстрация всех без исключения сотрудников правоохранительных органов и судей, творивших беззаконие при Атамбаеве.

Наши требования по освобождению всех политических заключенных остаются в силе, и мы требовали и будем требовать политической их реабилитации.

Всех, кому дорога наша Родина, призываем не оставаться в стороне, а требовать от властей справедливости, законности и порядка!

И призываем вместе с нами потребовать от президента Жээнбекова, которому на деле подчиняются правоохранители, проводить не «бумажную» реформу силовых и судебных структур, а сделать так, чтобы они работали в интересах общества и народа, очистив их от морально разложившихся кадров.