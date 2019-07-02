Сариев: Призыв Госдепа США воздержаться от поездок в Кой-Таш похож на обычную практику

Американские дипломаты опасаются, что грядущий митинг с участием Атамбаева может закончиться беспорядками

Предостережение Госдепа для граждан США о том, что не стоит посещать Кой-Таш и близлежащие села, похоже на обычную практику в подобных ситуациях. Таким мненим с Vesti.kg поделился бывший дипломат, политолог Марс Сариев.

- Как правило, в странах, где есть какая-либо нестабильность, посольства предупреждают своих граждан о возможной опасности, - пояснил он.

-Странно, что Госдеп делает это предупреждение только сейчас, хотя ситуация начала накаляться еще неделю назад. Вероятно, что 3 июля, когда намечается митинг под предводительством Атамбаева, что-то может произойти.

Поясним, Госдепартамент США распространил обращение к гражданам своей страны, в котором предостерегает от поездок в село Кой-Таш, а также близлежащие села. Информация опубликована на сайте посольства США в КР.

«В местной прессе пишут о том, что в резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева собирается много людей, - отмечено в сообщении. - В парламенте Кыргызстана на прошлой неделе был принят закон о снятии неприкосновенности с бывшего президента и предъявлении ему обвинений, что может спровоцировать гражданские беспорядки».

Дипломатам Госдеп и вовсе запретил посещать Кой-Таш.

