Нарматов: Я не преследовал политической цели

Член совета улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдышукур Нарматов прокомментировал свое посещение дома Алмазбека Атамбаева, подчеркнув, что не надо политизировать его визит.

В заявлении, распространенном представителем религиозного деятеля Эрназаром Таштанбаевым, Нарматов сообщает, что он ходил туда "прочитать пласт Корана, который начали читать несколько дней назад, и для молитвы в память усопших".

"Улемы сыздавна служили ради благочестия народа, мира и согласия. Моим устремлением тоже являются нравственность и мир в народе. Каждое свое слово я произношу для этой цели, каждое мое действие направлено к этой цели. К сожалению, те, кто привык делать из мухи слона и везде ищет повод для придирок, искажают мои слова. Скажу народу, что я ни раньше, ни сейчас не преследовал политической цели и не стремлюсь к этому. Моя цель – чтобы народ жил безмятежной, нравственной жизнью в мире и согласии", – говорит Абдышукур Нарматов.

Перед этим представители созданного в доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше народного штаба сообщали, что с ними встретился и пообщался Нарматов.

Парламент 27 июня лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева, который расценил данное решение как "удар топором по демократии" и заявил, что если его сторонники организуют митинг, он выйдет вместе с ними. Кроме того, он заявил, что не пойдет в суд и будет защищаться и даже применит оружие в случае необходимости.

Сторонники экс-президента с 22 июня собираются в его доме в Кой-Таше, где создан народный штаб.

Источник: "Азаттык", gezitter.org/