"Команде Жээнбекова не хватает опыта при решении отдельных проблем"

При решении отдельных проблем команде Сооронбая Жээнбекова не хватает опыта.
Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил общественный деятель Осмонакун Ибраимов.
По его словам, вокруг Жээнбекова мало хороших кадров. Президент должен усилить свою команду.
"Необходимо подтянуть в команду сильных сотрудников с чистыми руками. Как я могу сказать, если не могу попасть к нему в кабинет? Для кара-кулжинцев введен мораторий сроком на год на прием к президенту. Из-за того, чтобы не появились слова, что "президент принимает своих земляков", мы не можем попасть в "Белый дом". Одним из часто повторяемых слов Атамбаева являются "президент допустил клановое правление", – сказал Ибраимов.
Источник: maralfm.kg , gezitter.org/
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