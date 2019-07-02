"Команде Жээнбекова не хватает опыта при решении отдельных проблем"

При решении отдельных проблем команде Сооронбая Жээнбекова не хватает опыта.

Такое мнение в интервью радио "Марал" выразил общественный деятель Осмонакун Ибраимов.

По его словам, вокруг Жээнбекова мало хороших кадров. Президент должен усилить свою команду.

"Необходимо подтянуть в команду сильных сотрудников с чистыми руками. Как я могу сказать, если не могу попасть к нему в кабинет? Для кара-кулжинцев введен мораторий сроком на год на прием к президенту. Из-за того, чтобы не появились слова, что "президент принимает своих земляков", мы не можем попасть в "Белый дом". Одним из часто повторяемых слов Атамбаева являются "президент допустил клановое правление", – сказал Ибраимов.

Источник: maralfm.kg , gezitter.org/