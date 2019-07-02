Ответ Атамбаева Отунбаевой: "Авторитет парламента снижаю не я, а сами депутаты"

Сегодня, 1 июля, экс-президент Алмазбек Атамбаев встретился со своими сторонниками в своем доме в Кой-Таше.

Отвечая на вопросы журналистов, он прокомментировал обращение Розы Отунбаевой относительно него.

"Роза Отунбаева написала, что неправильно Атамбаеву обзывать [Жогорку Кенеш] "чимкириком", что это "принижает статус парламента", что парламент надо щадить. Я прочитал и удивился. Кто это писал: она сама или из действующей власти? Кто придумал 7 апреля 2010 года Временное правительство и на полтора года лишил Кыргызстан парламента? Это была Отунбаева. Я голосовал против создания Временного правительства.

В то время не было законного парламента, правительства и президента. Отунбаеву никто ведь не избирал. Если бы сама писала обращение, то припомнила бы, что оставила кыргызский народ на полтора года без парламента. Как бы там ни было, я дал ей статус экс-президента. Я говорю, что пусть парламент будет, потому что в будущем кыргызам необходимо парламентское государство. Авторитет парламента снижает не Атамбаев, а сами депутаты", – сказал он.

Сегодня, 1 июля, экс-президент Роза Отунбаева сделала обращение по политической ситуации в стране и заявила, что не поддерживает сторонников Алмазбека Атамбаева.

Источник: super.kg, gezitter.org/