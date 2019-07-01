Ишенбай Кадырбеков, общественный деятель: «Комиссия слишком поспешила, вызвала сомнение»

И. Кадырбеков: Вся суть в этом. Это очень серьезный вопрос и если надо уходить на каникулы, то можно было и в сентябре создать комиссию и рассмотреть.
– Ишенбай мырза, парламент лишил бывшего президента Алмазбека Атамбаева статуса неприкосновенности. Ваша точка зрения?
– Что произошло, то произошло. Ну, насколько дело будет справедливым, это связано со следственной работой. Если дело дойдет до суда, и в суде произойдет ошибка, тогда положение станет тяжелым. Атамбаев снова говорит о своей невиновности. Он тоже по мере сил должен сказать свои доказательства.
– Депутатская комиссия очень быстро вынесла решение. Вы думаете, в этом отношении все сделано правильно?
– Вся суть в этом. Это очень серьезный вопрос и если надо уходить на каникулы, то можно было и в сентябре создать комиссию и рассмотреть. Вроде и Атамбаев не говорил о бегстве куда-то, чтоб гоняться следом за ним. Поскольку депутаты это народные представители, не надо было делать, что хотят, а во время каникул было бы лучше посоветоваться с избирателями, выслушать их. Комиссия слишком поспешила, вызвала сомнение. Им нельзя было даже на один сантиметр выходить за рамки закона.
– Какими считаете действия Алмазбека Атамбаева?
– Этот человек тоже поддается горячности. Если депутаты предъявляют ему претензии, говоря «есть подозрения», значит и этому человеку надо сказать свою правду, аргументы, вынести юридические документы. Сейчас у Атамбаева есть все возможности. Если подумает о народе, интересах Кыргызстана, то пойдя этой дорогой, достигнет хорошего результата. В следующем году пройдут парламентские выборы. В тот момент народ узнает, кто и каков. Вот большинство политиков не верим народу. А народ держит руку на пульсе событий, наблюдает. Сейчас если не сам Атамбаев, то его окружение должно говорить с юридическими обоснованиями.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №24 от 28.06.2019/стр.7, gezitter. org
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