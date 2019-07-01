Абдрахманов: Я знаю Атамбаева - он трусливый человек, который сейчас сильно подавлен

Между тем самого Сагынбека Абдрахманова сравнили с Лжедмитрием

Лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов выступает в роли Лжедмитрия, но он еще не до конца понял, что на самом деле происходит в стране. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Токтогул Какчекеев.

- В обществе кристаллизовалось мнение, что единственный оппозиционер в Кыргызстане - Алмазбек Атамбаев, - отметил он. - И в данный момент то, что происходит в Кой-Таше, похоже на ответный удар. А ведь ранее бывшему и действующему президентам предлагали просто помириться. Этого не произошло и теперь эскалация их конфликта может пойти по самому худшему сценарию, потому что контролировать людей, которые придерживаются своих идей и пропагандируют их в социальных сетях, невозможно.

Токтогул Какчекеевич добавил, что Сагынбек Абдрахманов возомнил себя бравым парнем, который может по заказу обезличить имя СДПК.

- Однако ему не стоит недооценивать Атамбаева, потому что когда Бакиев шел против Акаева, никто не верил, что будет переворот, но он произошел. - напомнил он. - Ситуация повторилась в 2010 году. В этот раз также может произойти все что угодно.

Поясним, лидер движения «СДПК без Атамбаева» Сагынбек Абдрахманов поделился своим мнением по поводу ситуации в Кой-Таше.



«Ко мне поступило много звонков со всей республики, а также вопросов здесь, в фейсбуке. Что происходит сейчас в селе Кой-Таш? Уважаемые кыргызстанцы, хочу всех вас заверить, что ситуация абсолютно спокойная», - написал он на личной странице в социальной сети. (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим. ред. )

Абдрахманов полагает, что бывшего главу государства поддерживает не более сотни человек.

«Бывший диктатор сейчас трусливо сидит в своем дворце, окружил себя женщинами и детьми, а к нему приезжают все любопытные люди пофотографироваться, - отметил он. - Смотрят на всё наворованное добро, которое было незаконно отнято у народа. Кушают то, что приготовили. От силы там по вечерам собирается максимум 100 человек. Никаких оснований, чтобы говорить, что якобы всё село Кой-Таш его поддерживает или же, что весь Чуй за него - абсолютно нет!!! Вы же видите, что к нему приезжает максимум 7-8 всадников по ночам. Это для любого села очень мало. Любой восьмиклассник у нас может собрать через пару часов минимум 30-40 своих друзей на лошадях. А тут целый ПРЕЗИДЕНТ! И то приезжают к нему под покровом ночи».



Лидер «СДПК без Атамбаева» заверил, что обладает информацией из «Народного штаба».

«У него настроение сильно подавленное, - поведал он. - Я знаю его близко. Это человек очень трусливый. Он много и сильно говорит на словах, но когда приходит на дело - он сразу же одномоментно сливается. Вспомните, например, как он угрожал, что возьмет власть на президентских выборах 2009 года. А потом он за несколько часов до закрытия участков сдал всех нас. Это еще в той ситуации, когда его искренне поддерживали сотни тысяч граждан. За ним стояли все большие политики Кыргызстана!

А тут кто рядом с ним находится сейчас? Бывший агроном Сегизбаев, получивший генеральские погоны за "Белизгейт"? Попутно, как и остальные атамбаевские приближенные, стал долларовым миллионером. Кто там еще? Повар Алга Кылычев, который наворовал в огромном предприятии "Даназык"? Мои хорошие бывшие товарищи, как Кыяз Смаилов? Он хороший парень. Но народ за ним не пойдет!

Поэтому не надо сейчас будоражить народ, как будто за Атамбаева там кто то объединяется! Есть определенное недовольство нерешительностью власти - это факт! Но это абсолютно не одно и то же, как будто все эти люди за Атамбаева. Мы посовещались сегодня с товарищами по партии и решили, что мы будем активно в ближайшие дни заниматься с нашими парт ячейками в Кой-Таше и в селах Аламудуна, вообще по Чую в целях разъяснительной работы. Мы не допустим, чтобы Атамбаев в очередной раз поднял простых бедняков и пролил кровь. Мы этого не дадим ему сделать!»

В свою очередь другой политолог, Марат Казакпаев, полагает, что Сагынбек Абдрахманов вовремя высказал свое мнение по поводу текущих политических событий.

- Абдрахманова исключили партии, но ведь он не был с этим согласен и теперь просто пытается восстановить справедливость, - сказал он Vesti.kg. - В его словах прослеживается здравый смысл, ведь он пытается объединить расколотую партию. Не хотелось бы говорить, что Абдрахманов уже сошел с политической арены. У него еще все впереди.

Напомним, подавший в отставку советник Сооронбая Жээнбекова Айбек Азыранкулов вчера приехал в Кой-Таш, чтобы поддержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ранее в «народный штаб» наведывались бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев и экс-министр внутренних дел Улан Исраилов.

На прошлой неделе парламент лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Генпрокуратура рассматривает возможность уголовного преследования в отношении бывшего главы государства. Его обвиняют в коррупции.

vesti.kg