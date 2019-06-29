Эрика Марат: Власти Кыргызстана повторяют ошибки своих предшественников

Власти Кыргызстана повторяют ошибки своих предшественников.

Об этом в интервью «Азаттыку» заявила профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрика Марат.

По ее мнению, ошибка заключается в том, что власть занимается не укреплением государственных институтов, а сведением личных счетов.

Вместе с этим она выразила надежду на то, что складывающаяся политическая ситуация создаст условия для появления новых оппозиционных фигур. Эрика Марат считает, что активное гражданское сообщество не должно позволить сконцентрироваться власти в одних руках.

Жогорку Кенеш 27 июня на своем заседании одобрил обвинительное заключение генпрокурора и принял постановление о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

Перед депутатами с информацией выступил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, рассказав о фактах превышения бывшим главой государства своих должностных полномочий в период пребывания у власти.

Азаттык

