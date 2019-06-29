Сложилась непонятная ситуация. Так Атамбаев экс или не экс?

Алмазбек Атамбаев пока имеет право на госохрану, так как Жогорку Кенеш лишь снял с него неприкосновенность, считает депутат ЖК Таабалды Тиллаев.
"Атамбаев пока имеет право на госохрану и сопровождение ГУОБДД, потому Жогорку Кенеш снял с него только неприкосновенность. Он остается экс-президентом. Госохраны экс-президент может лишиться только после решения суда. Пока же парламент только дал добро на проведение следственных мероприятий", - сказал он.
Депутат Асель Кодуранова же отметила, что возникла правовая коллизия и до сих пор непонятно, лишился Алмазбек Атамбаев статуса экс-президента или нет.
"Вчера в постановлении Жогорку Кенеша было два пункта: снятие неприкосновенности и лишение статуса экс-президента. Но гарантии государства у него остаются по сей день - госохрана и сопровождение ГУОБДД. Сегодня в ГКНБ заявили, что даже готовы усилить охрану экс-президента. Мы этот вопрос обсуждали с юристами и непонятно, что решил Жогорку Кенеш", - сказала депутат.
Источник: sayasat.kg, gezitter. org
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