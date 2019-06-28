Таалайбек Толубаев является опытным производственником и управленцем энергосектора.
Умер генеральный директор ОАО "Электрические станции" Аскар Эшимбеков
Сегодня, 28 июня, решением совета директоров ОАО "Электрические станции" генеральным директором назначен Толубаев Таалайбек Матмусаевич. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Таалайбек Толубаев является опытным производственником и управленцем энергосектора. Трудовую деятельность начал в 1983 году электромонтажником ОАО "Нарынгидроэнергострой", - говорится в сообщении.
Справка
- 1983-1985 гг. - электромонтажник 3-го разряда в "Нарынгидроэнергострое".
- 1985-1987 гг. - служба в Советской армии.
- 1987-1988 гг. - электромонтажник 3-го разряда в "Нарынгидроэнергострое".
- 1988-1991 гг. - студент Фрунзенского политехнического института.
- 1991-1998 гг. - инженер машзала, инженер ЭТЛ, начальник ЭТЛ Токтогульской ГЭС.
- 1998-2005 гг. - начальник Таш-Кумырского РЭС Джалал-Абадского ПЭС.
- 2005 г. - заместитель директора Джалал-Абадского ПЭС.
- 2005-2006 гг. - начальник Таш-Кумырского РЭС Джалал-Абадского ПЭС.
- 2006-2007 гг. - главный инженер Ош ПВЭС.
- 2007-2008 гг. - генеральный директор, первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора "Ошэлектро".
- 2008-2013 гг. - главный инженер каскада Токтогульских ГЭС ОАО "Электрические станции".
- 2013-2014 гг. - директор КТГЭС филиала ОАО "Электрические станции".
- 2014 г. - первый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции".
- Сентябрь 2014 г. - и. о. генерального директора ОАО "Электрические станции".
- 2014-2017 гг. - генеральный директор ОАО "Электрические станции".
Образование высшее техническое, в 1991 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "электроснабжение промышленных предприятий и сельского хозяйства".
В 2013 году был награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.
Напомним, предыдущий гендиректор компании Аскар Эшимбеков скоропостижно скончался в результате болезни в марте 2019 года.
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