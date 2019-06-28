Достоин ли сегодняшний Жогорку Кенеш сравнения с «легендарным» парламентом?

Эксперты не разделяют восторженное отношение бывшего вице-премьера к нынешнему созыву ЖК

Нынешний созыв парламента заслуживает называться историческим. Об этом Vesti.kg заявил бывший лидер «Народного парламента» и экс-вице-премьер-министр Бекболот Талгарбеков.

- Эти депутаты лишили экс-президента неприкосновенности, - пояснил он. – Алмазбек Атамбаев назвал Жогорку Кенеш «чимкирик», «сопливым». Я в своих предыдущих интервью соглашался, что ЖК не справляется со своей ролью. Но теперь полностью поменял свою позицию. Я буду считать этот созыв историческим только за то, что он пошел на этот шаг.

Экс-лидер «Народного парламента» признался, что еще 3 месяца назад он не поверил бы в такой исход. Но парламент, к его удивлению, справился. Талгарбекова поразили слова вице-спикера Аиды Касымалиевой о том, что депутаты не предали Атамбаева, поскольку судьба страны и народа выше личных отношений.

- Около 30 политзаключенных боролись с Атамбаевым и не могли победить его и его государственную машину, - говорит он. – Полтора года правоохранители новой власти не могли ничего сделать, закрывали на все глаза. А когда парламент взял на себя ответственность, зашевелились и они.

Экс-вице-премьер признал, что депутаты, может, ничем и не рисковали. Но они могли отмолчаться, предоставив «политзаключенным» самим выходить из тюрем и реабилитироваться, кто как сможет, подавая иски в отношении бывшего президента.

Теперь же, по его мнению, «освободившийся от Атамбаева» Кыргызстан может начать все с чистого листа, уделить больше внимания не политике, а экономике и заняться повышением благосостояния народа.

- Я еще 5 лет назад называл Алмазбека Атамбаева бедой, которая приходит один раз в тысячу лет, - напомнил Талгарбеков. – Поэтому вчерашний день я приравниваю ко дню 31 августа 1991 года, когда Кыргызстан стал независимым государством. Это поистине исторический день, праздник для наших граждан.

Вот только политологи его восторга не разделяют.

Независимый эксперт и бывший дипломат Марс Сариев уверен, что сравнивать нынешний созыв Жогорку Кенеша с легендарным первым парламентом ни в коем случае нельзя.

- Решение о снятии неприкосновенности с экс-президента созрело, но кто его принял и в какой форме? – задался он вопросом в разговоре с Vesti.kg. – Очень большая спешка. Парламент явно не был в этом вопросе самостоятельным органом. Тот, первый, принимал исторические решения, был прозрачен и демократичен. А этот?

Кроме того, политолог отметил, что депутаты VI созыва не раз демонстрировали свою политическую незрелость. Например, искренне обидевшись на то, что Алмазбек Атамбаев назвал их «сопливыми». Так же единогласно парламентарии проголосовали за отставку уже бывшего премьер-министра Сапара Исакова, когда он сказал о «120 политических трупах».

- Хоть я и поддерживаю решение о снятии неприкосновенности, но думаю, что этот парламент не имеет права называться «легендарным», - резюмировал Сариев. – Какие у него методы и мотивы работы? Чувствуется политический подтекст.

Эксперт по политическим вопросам Орозбек Молдалиев согласился, что объявлять VI созыв «историческим» пока рановато. Во-первых, его срок еще не закончен и работу депутатов стоит оценивать за весь ее 5-летний период. А во-вторых, к лишению экс-президента неприкосновенности парламентариев подтолкнула не только собственная принципиальность, но и ряд других факторов.

- Когда стало ясно, что Атамбаев причастен к освобождению Азиза Батукаева и другим коррупционным схемам, как мог парламент в преддверии выборов 2020 года не принять такого решения? – указал он Vesti.kg. – Сам Атамбаев, неоднократно оскорбляя депутатов, тоже их к этому подтолкнул. Так что дело тут не только в решительности народных избранников.

Впрочем, и первый парламент «легендарным» политолог не назвал бы: там при принятии решений тоже обходили острые углы.

- Настоящего парламента в Кыргызстане еще не было, но у нас всегда торопятся вешать ярлыки, - сказал он.

Поторопились, по его мнению, и с присвоением Алмазбеку Атамбаеву звания Героя Кыргызской Республики – ведь наверняка теперь его лишат этого знака отличия.

- А ведь депутат Кубанычбек Жумалиев предлагал назвать его именем строящуюся альтернативную трассу Север – Юг, - напомнил Молдалиев. – Недаром присваивать объектам имя человека можно только через 5 лет после его смерти. А имя живого человека недостроенной дороге – так может только наш уважаемый парламент, претендующий на звание легендарного.

Эксперт уверил, что со временем люди сами назовут нынешний созыв так, как тот того заслужит. А депутаты пусть больше беспокоятся о том, чтобы принимать справедливые законы и провести в 2020 году честные выборы, дабы в новый созыв прошли истинные народные избранники, попросил он.

Ранее Бекболот Талгарбеков заявлял, что нынешний состав парламента также может стать легендарным, как и первый, поскольку депутаты впервые в Кыргызстане хотят лишить неприкосновенности экс-президента.



VESTI.KG