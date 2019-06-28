Атамбаев: Если мои сторонники проведут митинг, выйду вместе с ними

Как заявил экс-президент Алмазбек Атамбаев, если его сторонники организуют митинг в связи с лишением его неприкосновенности, он выйдет вместе с ними.

Об этом он сказал на встрече со своими сторонниками, собравшимися в его доме в Кой-Таше.

Отвечая на вопрос "Азаттыка", Атамбаев сказал, что два дня назад снял 30 тыс. из 33 тыс. долларов со своего банковского счета и что другой банковской ячейки у него нет.

- У меня было 33 тыс. долларов. Два дня назад, до наложения ареста, я снял 30 тыс. из этой суммы. Деньги моей супруги успели, как оказалось, арестовать. У моей жены еще во времена Бакиева на банковском счете был 1 миллион долларов.

Как сказал Атамбаев, в период его президентства Кыргызстан взял хороший курс, но сейчас демократия уничтожена:

- Я сегодня не вижу парламента. Понимаю, что он перепуган. Сейчас, по Конституции, их [депутатов] полномочия выше, чем президентские, однако этого не происходит. Единственное, что я не успел, это выделить АКС (Антикоррупционная служба) из структуры ГКНБ.

Атамбаев также сказал, что в последнее время не связывался с бывшим генеральным прокурором Индирой Жолдубаевой и экс-главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым.

Жогорку Кенеш на пленарном заседании 27 июня принял постановление, которым лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. За решение проголосовали 103 депутата, 6 депутатов проголосовали против.

После этого сторонники Атамбаева провели пресс-конференцию в доме экс-президента в Кой-Таше, заявив о незаконности лишения его статуса и выставив власти требования.

Источник: "Азаттык" , gezitter.org