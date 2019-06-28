Народный штаб заявляет

ЗАЯВЛЕНИЕ!

В последний год в Кыргызстане власть топтала и попирала закон, делала, что хотела. Тому явное доказательство – вынесенное Жогорку Кенешем решение по приказу сегодняшней власти. Жогорку Кенеш вышел из правового поля. Но мы – члены «Народного штаба – в дальнейшем и никогда не допустим беспорядка и беззакония власти в стране! Речь не об экс-президенте Алмазбеке Атамбаева, речь о происходящем сейчас в Кыргызстане беззаконии! Рано или поздно президент и его команда за отданный приказ с запугиванием Жогорку Кенеша, а также исполнившие этот незаконный приказ депутаты ответите! Мы, «Народный штаб» убедились, что президент Сооронбай Жээнбеков и сегодняшний Жогорку Кенеш не решат вопросы развития Кыргызстана!

Если власть не одумается сегодня, то завтра будет поздно. Поэтому мы ставим нижеследующие требования главе страны Сооронбаю Жээнбекову и Жогорку Кенешу:

1. Президент Сооронбай Жээнбеков должен прекратить давать прямые приказы Жогорку Кенешу.

2. Президент должен прекратить давать незаконные приказы силовым структурам, судьям для усиления мафиозного клана. Не притеснять людей, защищающих интересы народа, а не одной семьи, не использовать их против них.

3. Президент Жээнбеков должен запретить вмешательство своих серых кардиналов в управление государством – Раиму-Миллиону, младшему брату Асылбеку Жээнбекову, сватам, своякам.

4. Сооронбай Жээнбеков! Целостность государства, единство народа, стабильность Кыргызстана на вашей ответственности как главы страны! Не забывайте об этом!

5. Депутаты, не будьте соплями! Не используйте высокую трибуну Жогорку Кенеша как оружие, не пачкайте ее!

6. Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева! Сдай свой депутатский мандат за то, что делишь народ, провоцируешь вопрос север-юг!

7. Привлечь к ответственности депутата Ису Омуркулова за нанесение тени подозрения на авторитет и достоинство народа, высмеивающего своих соотечественников, земляков как «подхалимов»!

8. Безотлагательно освободить подвергшихся политическому гонению, незаконно сидящих в тюрьме политических узников!

Если в скорейшее время не будут выполнены вышеуказанные требования, то мы потребуем смены власти! Нас на такой путь толкает кланово-мафиозное правление «жээнбековых-матраимовых». Сегодня для выхода из созданной властью ситуации хаоса Народный штаб пойдет с рядовыми гражданами, общественными и политическими силами на переговоры.

Источник власти – народ. Мы никогда не допустим развала Кыргызстана! Только в единстве мы направим свое государство на путь стабильности!

2019 год, 27 июнь, село Кой-Таш

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №24 от 28.07.2019/стр.1 , gezitter.org