В Жогорку Кенеше интересуются, кто будет расследовать дело против Атамбаева

Мирлан Бакиров посоветовал Откурбеку Джамшитову тщательно проверить все факты

Депутат ЖК Мирлан Бакиров поинтересовался у генпрокурора Откурбека Джамшитова, кто будет проводить расследование, если на Алмазбека Атамбаева заведут уголовное дело.

По словам Джамшитова, уголовное дело еще не заведено, но все факты зарегистрированы в ЕРПП.

- Решение о возбуждении уголовного дела принимает генпрокурор, - пояснил глава надзорного органа. - На данный момент мы только собрали показания. Если неприкосновенность будет снята, то мы проведем очные ставки, и в случае подтверждения признаков преступления будет возбуждено уголовное дело.

На что Бакиров заметил, что ситуация в обществе накалилась, и следствию следует все тщательно проверять.

- Вы будете обращать внимание на то,что происходит в Кой-Таше? - спросил нардеп у Джамшитова.

Тот ответил, что пока жалоб не поступало, но по факту проводятся экспертизы.

Напомним, в парламенте началась процедура снятия неприкосновенности с экс-президента. Генпрокурор дал свое заключение о том, что в действиях Атамбаева прослеживаются признаки пяти преступлений. Депутаты задают вопросы главе надзорного органа. Парламентарии приняли решение работать сегодня без перерыва.



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