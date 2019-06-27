Ситуация с Атамбаевым — внутреннее дело Кыргызстана, заявил Дмитрий Песков

Он отметил, что это внутреннее дело страны.
Россия не может вмешиваться в дело Кыргызстана о лишении неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Об этом российским журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что это внутреннее дело страны.
«Это абсолютно внутреннее дело любой страны, это внутреннее дело Кыргызстана. Мы не можем и не имеем ни малейшего намерения вмешиваться в эти дела», — сказал журналистам представитель Кремля.
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